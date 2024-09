per Mail teilen

Wer zuletzt auf Google Earth in der Nähe von Schramberg unterwegs war, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Zu sehen ist ein Flugzeug mit abgerissenem Flügel. Das steckt dahinter.

Auf der Satelliten-Ansicht von Google Maps und Earth scheint es so, als ob in einem Waldstück bei Schramberg-Sulgen (Kreis Rottweil) ein Jumbo-Jet abgestürzt sei. Laut Bild-Beschriftung handelt es sich um eine "Boeing 747-400". Das Flugzeug scheint in einem Waldstück zu liegen, der linke Flügel wie abgerissen daneben. Ist hier - von Anwohnern und der Öffentlichkeit unbemerkt - eine Maschine abgestürzt?

Falsch zusammengeführte Bilder wohl der Grund

Zum Glück konnte sehr schnell nach der Entdeckung Entwarnung gegeben werden. Die Bilder für Google Maps und Google Earth werden oft von Satelliten gemacht. Zufälligerweise ist genau dann ein Flugzeug durchgeflogen. Beim Zusammensetzen der Bilder wurde von der Software nicht ganz sauber gearbeitet. So sind Flugzeug und Flügel nicht mehr miteinander vereint.

Nach Informationen des "Schwarzälder Boten" wurde Google dies nun schon mehrfach gemeldet. Das Unternehmen wolle den Fehler beheben. Auf SWR-Anfrage hat Google lediglich mitgeteilt, dass man sich nicht zu solchen "Einzelfällen" äußern könne. Dieweil hat das vermeintliche Flugzeugunglück bundesweit ein breites Medienecheo ausgelöst - von der "Bild"-Zeitung bis hin zur FAZ.