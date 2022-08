Nicht die schnellste oder die kürzeste Route fahren, sondern am spritsparendsten unterwegs sein: wie gut ist die neue Funkion "Sprit sparen" bei "Google Maps"?

Update: ein Spritrechner im Routenplaner

Das neue Feature müssen Sie zunächst aktivieren und dann Ihr Handy mit der Info füttern: Was fahre ich überhaupt für ein Auto? Habe ich einen Diesel, einen Benziner oder ein Elektroauto? Daraufhin schaut Google bei der Routenplanung: Wo ist die kürzeste Strecke? Gibt es viele Steigungen, die ich umfahren kann? Wie sind die Höchstgeschwindigkeiten, wie ist der Verkehr um die Uhrzeit und vieles mehr. Am Ende zeigt Google Ihnen einen Streckenvorschlag, der zwar länger dauert, bei dem Sie aber Sprit sparen - die Ersparnis wird gleich mit angezeigt.

Google Maps rechnet Verkehrslage und Streckenführung mit ein



Letztlich kommt es natürlich auch immer darauf an, wie es dann wirklich vor Ort aussieht. Wenn es dort einen Unfall oder Stau gibt, dann ist die neue Strecke natürlich nutzlos. Aber wenn es normal läuft, dann berechnet - so sagt Google - die Sprit-Ersparnis auf der Basis von sehr effizienten, also spritsparenden Autos. Heißt im Umkehrschluß: Wenn Sie ein älteres Auto fahren, das nicht so sparsam ist, dann können Sie sogar tendenziell noch mehr sparen, als Google in seinem Routenplaner berechnet.

Nur ein Gimmick oder eine echte Hilfe zum Spritsparen?