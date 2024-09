Was Fake News für die Polizei bedeuten und was Freiburg smart macht

Fake News haben beim Amokalarm in Villingen-Schwenningen die Polizei beschäftigt und Freiburg ist eine der digitalsten Städte Deutschlands. Was steckt dahinter? Unser Wochenrückblick.

Hallo zusammen, ich bin Dinah Steinbrink und habe mir ein paar Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben, nochmal genauer angeschaut:

Stellt euch vor: Ihr sitzt in der Schule oder im Büro, die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, ihr dürft das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht verlassen und über die sozialen Netzwerke kommt von draußen die Info: "Drei Tote! Leichenwagen vor der Tür." So oder so ähnlich ist es Jugendlichen am Dienstag in Villingen-Schwenningen ergangen. Ein technischer Defekt hatte den großen Polizeieinsatz an der Berufsschule ausgelöst. Tote gab es glücklicherweise nicht, den Leichenwagen auch nicht. Falsch. Fake News.

Fake News sind bei größeren Einsätzen schon fast Normalität.

Bei vielen Einsätzen hat die Polizei inzwischen mit Falschmeldungen zu tun. "Wir schauen uns die Meldungen alle an und überprüfen so schnell wie möglich, ob etwas dran ist", sagt Polizeisprecher Marcel Ferraro. Können die Meldungen als Fake News identifiziert werden, versucht die Polizei, die Meldungen einzudämmen, verbreitet über ihre Portale oder die Medien die korrekten Informationen und ruft dazu auf, die falschen Meldungen nicht zu teilen.

Vor diesem Gebäude nahe der Schule sammelten sich die Schülerinnen und Schüler nach der Evakuierung. SWR Christoph Regli

Marcel Ferraro hat mir erklärt, wie die Polizei vorgeht, wenn Meldungen zu laufenden Einsätzen auf Social Media kursieren:

Auch bei dem Einsatz an der Berufsschule war wichtig, dass schnell über verschiedene Kanäle verbreitet wird, dass die ersten Meldungen nicht stimmen - auch, damit in den Klassenräumen, in denen sich die Jugendlichen aufhalten mussten, keine Panik ausbricht. Denn dort haben die Schülerinnen und Schüler die Meldungen über Tote auch gelesen. In solchen Fällen seien auch speziell geschulte Beamte vor Ort, um Betroffene zu betreuen, sagt Ferraro.

Über den Amokalarm haben unsere Regionalnachrichten bei SWR4 am Dienstagnachmittag berichtet.

Keine Stadt ist in BW ist so smart wie Freiburg - sagt zumindest der Brachenverband Bitkom in seinem Smart City Index. Dafür hat er verschiedene Aspekte begutachtet. Besonders gut schneidet Freiburg bei der Verwaltung ab, zum Beispiel fürs Online-Bezahlen oder das Serviceportal der Stadt. Luft nach oben ist bei "IT und Kommunikation": Da gibt's für den Glasfaserausbau zum Beispiel gerade mal 36 von 100 Punkten. Die vollen 100 Punkte bekommt Freiburg aber für sein öffentliches Geoportal, wo man verschiedenste Daten für das Stadtgebiet einsehen kann.

So hat SWR Aktuell über Freiburg als "smarte City" berichtet:

Beim Thema Mobilität schneidet Freiburg gut ab. Bemerkenswert für die "Öko-Stadt": 100 Punkte gibt es beim Parken (freie Parkplätze in Parkhäusern online einsehbar, Handyparken), ausbaufähige 67 beim "smarten ÖPNV". Bei Bildung und Gesellschaft fällt auf, dass die Digialkompetenz (Teilhabe von Senioren, Qualifizierung von Lehrkräften) sehr gut ist - die Digitalisierung an Schulen hingegen mit 67 Punkten nur mittelgut. Hier könnt ihr euch die Ergebnisse für Freiburg im Detail anschauen.

Hat Freiburg den sechsten Platz beim Smart City Index verdient? Wie digital empfindet ihr Freiburg? Freiburg verdient mindestens den sechsten Platz. Mit der Digitalisierung läuft es hier richtig gut. Naja, es hat sich viel getan in letzter Zeit, aber an vielen Stellen ist noch viel Luft nach oben. Wo kommt bitte diese hohe Platzierung her? Hier funktioniert echt vieles NICHT! Abschicken

Meine Kollegin Leonie Stoffels hat sich zu dem Thema auch in Freiburg umgehört. Die Reaktionen reichten von "Muss immer alles noch digitaler werden?" bis zu "Freiburg muss da schon noch mehr tun":

Letzte Woche haben wir euch hier - nachdem es Diskussionen um das Präsidentenamt bei SC Freiburg gab - gefragt, ob der SC Freiburg überhaupt einen Präsidenten braucht. 50 Prozent von euch haben gesagt: "Auf jeden Fall. Er ist eine wichtige Verbindung zu Mitgliedern und Fans." 17 Prozent meinten, der Verein brauche eigentlich keinen Präsidenten und der Rest war der Meinung, ein Präsident sei nicht zwingend, aber jemand, der den Verein nach außen hin repräsentiert, schon.

Über Freiburg beim Smart City Ranking haben wir in SWR Aktuell Baden-Württemberg am Montag berichtet.

Wie süß! Das hab' vielleicht nicht nur ich gedacht, als ich mir die Bilder von den Babygoldschakalen angeschaut hab, die in der Region von Wildtierkameras aufgenommen worden waren.

Ein junger Goldschakal, fotografisch "eingefangen" im Kreis Konstanz. privat

Aber was sind eigentlich Goldschakale? Wikipedia schreibt: "eine eng mit dem Wolf verwandte Art der Hunde": Größer als ein Fuchs, deutlich kleiner als der Wolf, heißt es vom Landesumweltministerium. Goldschakale gibt es besonders häufig in Indien, im nahen Osten und in den Balkan-Ländern. Seit 1998 werden auch in Deutschland immer wieder Tiere gesichtet.

Dieser Goldschakal ist ausgewachsen. Die Tiere haben eine Schulterhöhe bis 50 Zentimeter, werden etwa 100 Zentimeter lang und wiegen meist 10 bis 11 Kilogramm. Pressestelle FVA

Die Tiere "ernähren sich von kleinen bis mittleren Säugetieren, aber auch von Insekten, Aas und pflanzlicher Kost", schreibt das Landesumweltministerium. Und weiter: In mehreren Bundesländern gab es "Nutztierrisse". Ist der Goldschakal also eine neue Gefahr für Schafe und Ziegen? Klar ist: Im Schwarzwald-Baar-Kreis leben Goldschakale und sie pflanzen sich fort. Ob und wie schnell sich der Goldschakal in Baden-Württemberg ausbreiten wird, könne aktuell nicht vorhergesagt werden, heißt es vom Ministerium. Aber: "Das Risikopotential für Nutztierhaltende ist eher vergleichbar mit dem des Fuchses als mit dem des Wolfes." Da können wir uns eigentlich weiter unbescwert über die süßen Welpen freuen.

Die fotografierten Goldschakale waren Thema in unseren Regionews am Dienstag.

