Am Sonntagmittag führte ein Wasserrohrbruch in Heilbronn zur Überflutung der B27. Die Straße musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Sonntag ist es gegen 13 Uhr auf der Neckarsulmer Straße (B27) zu einem massiven Wasserrohrbruch gekommen. Durch die austretenden Wassermassen wurde die Fahrbahn der B27 überflutet, was zu einer Vollsperrung in beide Richtungen führte. Die Feuerwehr war vor Ort, um die Überflutung einzudämmen, teilte sie auf ihrer Facebookseite mit. Am gestrigen Sonntag ereignete sich gegen 12.30 Uhr ein Wasserrohrbruch in der Neckarsulmer Straße. Größere Mengen...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Sunday, January 19, 2025 Tankstelle und Gärtnerei von Wasserrohrbruch auf der B27 in Heilbronn betroffen Nach etwa einer Stunde konnte die Wasserleitung durch Mitarbeitende der Heilbronner Versorgungsgesellschaft (HNVG) abgestellt werden, so dass die Sperrung der Straße aufgehoben werden konnte. Es kam laut Polizei zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Montagabend sollen die Arbeiten laut einer Sprecherin der HNVG abgeschlossen und die Wasserversorgung wiederhergestellt sein. Betroffen von dem rund sechs Meter langen Riss an einem Rohr seien eine Tankstelle und eine Gärtnerei, die beide mit einem Wasserwagen versorgt werden. Warum der Wasserrohrbruch passierte, ist noch unklar. Durch den Vorfall wurden Teile des angrenzenden Rad- und Gehwegs unterspült und bleiben bis auf Weiteres vorsorglich gesperrt.