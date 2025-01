Brandeinsatz in Heilbronn

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein Elektroauto vor einem Wohnhaus in Heilbronn in Brand. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der schnelle Feuerwehreinsatz verhinderte Schlimmeres.

Kurz nach 2 Uhr am Sonntag ging der Alarm bei der Heilbronner Feuerwehr ein. Vor einem Wohnhaus stand ein Elektroauto in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und kühlten das E-Auto, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Gleichzeitig wurden die Werkfeuerwehr von Audi und ein Bergungsunternehmen mit einem Abrollbehälter angefordert. Der Abrollbehälter ist eine wasserdichte Mulde, in die ein beschädigtes oder brennendes Elektrofahrzeug verladen werden kann. Da der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wurde, war dessen Einsatz nicht mehr nötig, so Yannick Pilz von der Feuerwehr Heilbronn. Verletzt wurde niemand. Ein Elektroauto ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr Heilbronn Brandursache war wohl technischer Defekt Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Die Flammen beschädigten auch einen angrenzenden Baum und ein weiteres geparktes Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.