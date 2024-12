In Oedheim im Kreis Heilbronn sind am Samstag zuerst ein Schuppen und dann ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Polizei geht Hinweisen nach, dass Böller das Feuer verursacht haben.

Beim Brand eines Schuppens und eines Wohnhauses in Oedheim (Kreis Heilbronn) ist am Samstagabend ein Schaden von geschätzt rund 200.000 Euro entstanden. Die genaue Brandursache sei noch nicht klar, teilte die Polizei mit. Allerdings bestehe aufgrund einiger Zeugenaussagen der Verdacht, dass der Brand durch Böller verursacht worden sei. Hausbewohner bleiben unverletzt Zuerst war den Angaben nach der Schuppen neben dem Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer griff kurz danach auf das Haus über. Die Feuerwehr war mit 76 Kräften und 12 Fahrzeugen vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle. Wie die Polizei weiter berichtete, konnten die Bewohner - eine Familie mit vier Kindern - sowie Gäste, das Gebäude rechtzeitig verlassen. Alle blieben unverletzt. Die Familie kam vorerst bei Bekannten unter, da das Haus nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist.