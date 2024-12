Als die Feuerwehr eintraf, war es bereits zu spät: Bei einem Brand in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein Mann am Donnerstag ums Leben gekommen. Auch im Rems-Murr-Kreis musste die Feuerwehr ausrücken.

Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Altbach (Kreis Esslingen) ist am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertags ein 47 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe ihn noch aus seiner Wohnung bergen können, aber kurz darauf erlag der 47-Jährige seinen schweren Verletzungen. Dies teilte die Polizei am späten Donnerstagnachmittag mit.

Bewohner erlag kurz nach der Bergung seinen Verletzungen

Der Brand wurde Polizei und Feuerwehr um 5:51 Uhr gemeldet. Der Rauchmelder einer Nachbarin hatte den Angaben nach ausgelöst. Die Feuerwehr sei mit zehn Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften ausgerückt, aber es war bereits zu spät: Zwar konnte sie den 47-jährigen Wohnungsinhaber noch aus seiner Dachwohnung bergen, jedoch erlag er noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Haus und angrenzendes Gebäude in Altbach evakuiert

Während der Löscharbeiten wurden das Haus sowie angrenzende Gebäudeteile evakuiert. Laut Informationen der Polizei sind 16 Personen dort gemeldet. Ob alle auch am Feiertag anwesend waren, ist unklar. Nach etwas mehr als vier Stunden konnten die anwesenden Anwohnerinnen und Anwohner mit Ausnahme einer Bewohnerin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Polizei mitteilt.

Bei der Frau handele es sich um die unmittelbare Anwohnerin zu der ausgebrannten Wohnung. Sie sei bei Angehörigen untergekommen. Der Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses in Fellbach-Schmiden

In der Nacht zum Zweiten Weihnachtsfeiertag brannte es auch in einem Mehrfamilienhaus in Schmiden, einem Ortsteil von Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Laut Polizei hatten Anwohner zunächst laute Schläge und Rauch aus dem Keller festgestellt. Vor Ort entwickelte sich dann schnell starker Rauch, weshalb die Feuerwehr den Angaben nach das Erdgeschoss und den ersten Stock des Hauses evakuierte. 54 Bewohnerinnen und Bewohner mussten so kurzfristig ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr habe den Brand löschen können, bevor das Feuer von einem Kellerabteil aus auf das restliche Gebäude übergreifen konnte. Durch den Brand seien das Kellerabteil sowie Leitungen im Haus so stark beschädigt worden, dass drei Wohnungen nicht mehr bewohnt werden können. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Stuttgart/Waiblingen: Rauch und Feuer in der Küche

In einer Wohnung in Stuttgart-Plieningen wurde am Mittwochnachmittag der 90-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die Flammen seien bereits aus einem Küchenfenster geschlagen, sodass ein Nachbar die Feuerwehr rief. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer mutmaßlich bei der Essenszubereitung entstanden. Dabei habe eine Holzplatte, die als Unterlage mit auf dem Herd lag, Feuer gefangen.

Der Bewohner habe zunächst noch selbst versucht, das Feuer zu löschen. Den Angaben nach kam dem 90-Jährigen ein Nachbar zu Hilfe, der dann mit einem Feuerlöscher den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend löschen konnte. Der Wohnungsinhaber wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Glimpflich ging ein Fall von vergessenem Essen auf dem Herd in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) am Mittwochabend aus. Hier wurde laut Polizei eine Rauchentwicklung per Notruf gemeldet. Zu einem Brand sei es nicht gekommen.