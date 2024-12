In Wendlingen am Neckar brennt ein Gebäude des "Otto-Quartiers". Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.

In Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) brennt derzeit ein Gebäude des "Otto-Quartiers", ein ehemaliger Industriekomplex am westlichen Stadtrand. Wie die Polizei mitteilte, stand beim Eintreffen der Feuerwehr das Dach des Gebäudes in Flammen. Es gibt keine Hinweise auf verletzte Personen, der Industriekomplex steht laut Polizei teilweise leer.

Großeinsatz: Feuer noch nicht unter Kontrolle

Durch den Brand kommt es in der Gegend zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Polizei Reutlingen dem SWR sagte. Einsetzender leichter Regen würde aber die Löscharbeiten etwas erleichtern. Die Polizei sprach von einem Großeinsatz für die Feuerwehren im Umland. Mehrere Drehleitern sind im Einsatz.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Vor Ort habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.