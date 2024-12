In Stuttgart-Ost musste die Feuerwehr wegen eines Brands mehr als 20 Personen in Sicherheit bringen. Auslöser war möglicherweise ein Adventskranz.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost sind an Heiligabend acht Menschen verletzt worden. Drei von ihnen erlitten laut Polizei eine Rauchvergiftung, weitere fünf Personen hatten Rauchgase eingeatmet. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik, ebenso wie eine weitere Person wegen anderer Beschwerden.

Brandursache wohl Adventskranz

Laut Polizei könnte die Ursache für das Feuer ein Adventskranz in einer Wohnung im Erdgeschoss gewesen sein. Mindestens 26 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Unter anderem habe sich ein Ehepaar mit ihrer Katze auf dem Balkon im ersten Stock in Sicherheit gebracht. Von dort retteten Feuerwehrleute die drei demnach mit einer Leiter.

Der Brand ist den Angaben zufolge in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Durch die offen stehende Wohnungstür sei nach Angaben der Feuerwehr das ganze Treppenhaus verraucht gewesen. Die Wohnungen wurden auf schädliche Brandgase kontrolliert. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Brandgebäudes und des vorsorglich geräumten Nachbargebäudes konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro.