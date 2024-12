per Mail teilen

Ein 78-Jähriger ist im Krankenhaus gestorben, nachdem die Feuerwehr ihn aus einem brennenden Haus gerettet hatte. Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Löschen.

Nach einem Brand in Stuttgart-Botnang ist ein 78-Jähriger am Samstag im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Feuerwehr den Mann zunächst aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Ob sein Tod mit dem Brand zusammenhängt, sei noch unklar.

Brand in Stuttgart-Botnang: Feuerwehrmann beim Löschen verletzt

Das Wohnhaus, das neben einem Reiterhof steht, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen, so die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar - der Schaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Euro, so die Polizei.