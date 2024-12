Nach einem Feuer in einem Flüchtlingsheim in Winnenden ist das Gebäude unbewohnbar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am späten Samstagabend ist in Flüchtlingsheim in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Sonntag mitteilte. Ein Verdächtiger sei bereits vorläufig festgenommen worden.

Flüchtlingsheim nach Feuer unbewohnbar

Es hatte gegen 23:25 Uhr im Erdgeschoss eines Wohncontainers des Flüchtlingsheims zu brennen begonnen. Die Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Flüchtlinge blieben laut Polizei unverletzt, konnten aber nicht mehr in die Unterkunft zurückkehren. Das Gebäude sei nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden wir auf etwa 200.000 Euro geschätzt.