Winnenden: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Frau

In der Nacht auf Montag kreiste ein Helikopter über Winnenden. Grund dafür war eine Frau, die Hilfe benötigt.

Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mit einem Hubschrauber nach einer 50 Jahre alten Frau gesucht. Sie befindet sich laut Polizei möglicherweise in einer hilfslosen Lage und braucht medizinische Hilfe.

Der Hubschrauber kreiste vor allem im Bereich der Innenstadt und der beiden Krankenhäuser. Auch eine Rettungshundestaffel war im Einsatz. Laut einem Polizeisprecher konnte die Frau bisher nicht gefunden werden. Deshalb wird die Suche im Laufe des Montags vermutlich fortgesetzt.