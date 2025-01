Großeinsatz in Lauda-Königshofen: Chlorgas im Hallenbad ausgetreten

Was ist Chlorgas?

Chlorgas ist ein gefährliches, gelb-grünes Gas mit einem stechenden Geruch. Es wird in Freizeitbädern zur Wasseraufbereitung und Desinfektion verwendet. Das Gas ist hochgiftig. Wird es eingeatmet, greift es die Atemwege und die Lunge an. In hoher Konzentration kann es zu Atemnot und schließlich zum Tod führen.