per Mail teilen

Die Stadt Niedernhall bereitet sich auf den diesjährigen ebm-papst Marathon vor. Über 3.000 Sportlerinnen und Sportler werden dazu am Wochenende erwartet.

Rund 4.000 Einwohner leben in der kleinen Stadt Niedernhall (Hohenlohekreis). Doch an diesem Wochenende wird sie aus allen Nähten platzen, wenn zum ebm-papst Marathon wieder rund 3.000 Läuferinnen und Läufer erwartet werden sowie weit über 10.000 Besucherinnen und Besucher. Auch Bürgermeister Achim Beck (parteilos) fiebert dem Groß-Event entgegen, denn er ist einer der aktiven Teilnehmer.

Straßensperrungen in Niedernhall: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Seit Mittwoch sind die Organisatoren mit dem Anbringen der Straßenabsperrungen an der Laufstrecke beschäftigt, damit der Marathon reibungslos ablaufen kann. Vor allem Freibadbesucherinnen und -besucher seien jetzt schon eingeschränkt. So richtig "knifflig" wird es dann aber erst ab Samstag, so Bürgermeister Beck. Dann ist die Kochertalstraße von 8 bis 17 Uhr gesperrt und die Altstadt nur noch schwer erreichbar.

Am besten man lässt das Auto stehen, läuft selber mit oder genießt einfach jeden Tag im Zelt und drumherum.

Auf der Festwiese findet übrigens ein Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Für Kurzentschlossene gibt es auch die Möglichkeit, sich direkt vor dem Lauf noch anzumelden, dann werden allerdings Nachmeldegebühren fällig.

Das war der Start beim ebm-papst Marathon 2023. ebm-papst

Bürgermeister selbst unter den Läufern beim Marathon

Auch wenn es Achim Becks erster Marathon ist, er will nicht einfach nur ins Ziel kommen, sondern auch eine gute Zeit hinlegen, hat der Bürgermeister im SWR-Interview verraten. Vorbereitet ist er, sagt Beck, und gefrühstückt wird auf jeden Fall bis Sonntag nicht mehr. Er will fit sein für den großen Lauf. Doch schon bis Samstag, 15 Uhr, muss alles fertig sein. "Jeder Handgriff muss jetzt sitzen", so Beck weiter. Dann findet der Freizeitlauf und Nordic-Walking statt.