3.000 Läuferinnen und Läufer beim ebm-papst Marathon in Niedernhall

Das Teilnehmerfeld beim ebm-papst Marathon war deutlich größer als im vergangenen Jahr, auch die Temperaturen schreckten nicht ab - vom Bambini-Lauf bis hin zum Marathon.

Trotz hoher Temperaturen waren am Samstag und Sonntag insgesamt rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - und damit 1.000 mehr als letztes Jahr - beim ebm-papst Marathon in Niedernhall (Hohenlohekreis) am Start. Der Lauf wurde wieder vom TSV Niedernhall veranstaltet. Zur Auswahl standen verschiedene Streckenlängen für Kinder, aber auch Nordic Walking, ein Inline-Lauf und Distanzen von fünf oder zehn Kilometern genauso wie der Halb- und der ganze Marathon.

Die meisten wählten die zehn Kilometer

Die Strecke über fünf Kilometer war das erste Mal mit im Programm. So manche Läuferin oder Läufer nutzte die Strecke am Samstag auch einfach als Training für den großen Lauf am Sonntag, berichtet Carina Hirschlein, die für den Ventilatorenhersteller ebm-papst die Veranstaltung organisiert hat. Die meisten Teilnehmer entschieden sich für die Distanz von zehn Kilometern - bei den Temperaturen für viele die richtige Entscheidung. Nach dem Start am Vormittag erreichten die Läufer dadurch recht früh das Ziel.

Trotz Hitze: Alle sind gesund und munter ins Ziel gekommen

Härter hatte es da die Marathonläuferinnen und -läufer erwischt. Die Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vollen Distanz kamen zur Mittagshitze im Ziel an, der Sieger, Florian Hermann, mit einer Zeit von 3:00 Stunden. Laut den Veranstaltern hätte das Rote Kreuz vor Ort zwar etwas mehr zu tun gehabt als sonst, da ging es aber nur um kleinere Kreislaufschwächen. Alle Läuferinnen und Läufer seien wohlbehalten im Ziel angekommen.

Laut den Veranstaltern waren zwar durchaus auch ambitionierte Läuferinnen und Läufer am Start, im Vordergrund stehe an den zwei Tagen aber dann doch vor allem der Spaß für alle Altersgruppen.