Künstliche Intelligenz - 2024 haben Industrie, Handwerk, Kultur und Wissenschaft damit neue Erfolge gefeiert. Und das soll erst der Anfang sein.

Es war das Zukunftsthema in Heilbronn-Franken: Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) für Fortschritt sorgen? In Heilbronn hat der Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) sein erstes Gebäude eröffnet. Manche Bäcker aus der Region müssen dank KI kaum noch Brot wegwerfen und ein Poetry Slam sorgte für Furore durch eine KI-Schummelei. Auch die Hochschule Heilbronn und die SLK-Kliniken setzen auf KI.

Die besonderen KI-Momente des Jahres 2024 im Überblick:

Beim IPAI ziehen Porsche, Würth und weitere ein

Bäcker sparen 90 Prozent Zeit ein und werfen weniger weg

Poetry Slammer schummeln für ein Experiment mit dem Publikum

KI hilft am SLK Klinikum Ärzten beim Navigieren durch den Körper

Hochschule Heilbronn verbessert mit KI Ampel-Schaltungen

Firmen ziehen beim IPAI ein

Mit KI Geld verdienen - dabei soll der IPAI helfen. Bei der Eröffnung des ersten Gebäudes, den IPAI Spaces, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU): "Wir wollen den Turbo zünden für die KI-Wertschöpfung." Mittlerweile sind fast alle Räume von den Partnerunternehmen bezogen, die hier nun eng zusammen arbeiten wollen.

Im Januar soll dann das Reallabor eröffnet werden. Hier können zum Beispiel Fischer Technik und Würth an ihren Robotik-Lösungen arbeiten und die Polizei am "Streifenwagen der Zukunft" tüfteln. Ende 2025 steht außerdem der Baustart des eigentlichen Campus an, der Heilbronn weltweit für KI bekannt machen soll.

SWR Reporterin Alice Robra zeigt, was die Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn mit dem IPAI und dem Bildungscampus vorhat:

Bäcker setzen auf KI gegen Lebensmittelverschwendung

Die Bäckereien Förch aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) und Weber aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) lassen eine KI ihre Bestellungen planen. Die KI plant jeden Tag, wie viele Backwaren eine Filiale wohl benötigen wird, anhand von 150 Daten wie Wetter, Werbeaktionen und Vorjahresverkäufen. Bisher war eine Fachkraft damit den ganzen Tag beschäftigt und es wurde auch mehr Überschuss gebacken.

Die Firma im Hintergrund stammt aus Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) und hat den Namen BäckerAI jetzt zu AIPERIA umgewandelt. Mit Millionen-Investitionen wollen sie international erfolgreich werden und weiten aktuell mit einem Testkunden die Software auf Wraps, Sushi und Co. in Supermärkten aus.

Handwerk setzt auf Chatlösungen

Wir probieren jetzt mal vieles aus - fast täglich kommen neue Lösungen an uns heran.

Regionale Handwerksbetriebe setzen bisher vor allem auf Chatlösungen, um ihre Kommunikation zu verbessern. Nach Angaben der Handwerkskammer Heilbronn-Franken hat zum Beispiel der Heizungsbauer Windmüller aus Schwäbisch Hall einen Chatbot, der erste Preis- und Förderfragen klären kann. Elektro Hollstein aus Gundelsheim (Kreis Heilbronn) setzt auf eine KI-basierte Anrufbeantworter-App, die selbstständig Nachfragen stellen kann.

Da sie viele kommerzielle Kunden haben, warten diese aber oft trotzdem noch lieber auf den Rückruf des menschlichen Büromitarbeiters, erklärt Silke Gramlich vom Marketing. Für selbstständige Handwerker ohne Bürofachkraft sei es aber sehr hilfreich.

Kultur zeigt wie KI uns täuschen kann

In der Maschinenfabrik sorgte 2024 ein Poetry Slam für Aufsehen - denn die Poetinnen und Poeten ließen ihre Texte von ChatGPT schreiben. Mit voller Absicht, als Test, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer es bemerken würden. Diese waren teilweise erschrocken und machten sich dann Gedanken, wie KI Kunst und Gesellschaft verändern können.

Das waren auch die Themen der Experimenta: Mit dem KI Pavillion gibt es seit 2024 eine extra Ausstellung auf dem Vorplatz des Science Centers. Nach einem Wettbewerb wurde außerdem das Stück "Die Veredelung der Herzen" uraufgeführt: Es zeigt, welche Folgen denkbar sind, wenn KI die Psyche optimieren würde.

Medizin und Wissenschaft setzen auf KI

Die SLK-Kliniken zeigten in diesem Jahr ein einzigartiges Verfahren. Eine KI erstellt eine Landkarte des Körpers - der Arzt kann sich dann bei speziellen Operationen einfacher durch den Körper bewegen. Auch die Hochschulen der Region setzen voll auf KI.

Es gibt seit diesem Semester den neuen Studiengang "Angewandte KI" an der Hochschule Heilbronn. Schon jetzt erforschen dortige Wissenschaftler, wie mit KI die Ampeln im Verkehr besser geschaltet werden könnten. Mit einer VR-Brille überprüfen sie auch, wie sich das Ergebnis als Radfahrer anfühlt oder testen zum Beispiel Großveranstaltungen mit viel Verkehr durch.