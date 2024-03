Dank Künstlicher Intelligenz kann sich Bäckermeister Felix Gosch mehr aufs Backen konzentrieren - denn das "Lästige" übernimmt die KI - die kommt aus der Region.

Durch künstliche Intelligenz spart die Bäckerei Förch aus Erlenbach (Landkreis Heilbronn) jeden Tag eine ganze Arbeitskraft ein. Musste bisher jemand aus der Geschäftsführung den ganzen Tag austüfteln, wie viele Brötchen jede Filiale verkaufen könnte, macht das jetzt die KI im Hintergrund. Die Technik dazu stammt aus Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis).

Ich würde sagen, die KI hat uns eine Zeitersparnis von 90 Prozent gebracht! Die können wir jetzt woanders verplanen und das ist natürlich ein Brett!

Bäcker nutzt KI aus Großrinderfeld

Die Technologie dahinter stammt von "Bäcker AI", einem Start-up aus Großrinderfeld. Fabian Taigel ist Mitgründer und sagt, die KI verknüpft rund 150 Daten. Manches wie die bisherigen Verkaufszahlen oder Feiertage, würde sicherlich auch ein Mensch miteinbeziehen. Die KI arbeite aber schneller und noch umfassender.

Richtig spannend wird es erst durch die Kombination mit vielen anderen Faktoren - sei es das Wetter oder seien es Werbeaktionen.

Bäcker freut sich über Ersparnisse

In der Regel sind es keine extremen Sprünge, wie sich die KI vom Menschen unterscheide, sagt Felix Gosch. Aber wenn am Ende des Tages nur zwei statt vier Baguettes übrig seien, habe man trotzdem die Hälfte an Überproduktion gespart. Die eingesparte Zeit hat der Mitgeschäftsführer nun für neue Produkte oder um in der Backstube mitzuarbeiten.

Zu tun gebe es genug. Das eigentliche Backen nimmt ihm die Künstliche Intelligenz noch nicht ab. Darüber freut sich Gosch sichtlich.