Der Sozialverband VdK moniert, dass die Stadt Heilbronn sich mehr für Menschen in Not einsetzen sollte, anstatt für Künstliche Intelligenz. Das künftige KI-Zentrum überdecke alles.

Kurz vor der Kommunalwahl am 9. Juni wünscht sich der Heilbronner Ortsverbandsvorsitzende des VdK, Frank Stroh, mehr soziales Engagement von der Stadtverwaltung. "Vergesst die normalen Menschen nicht", sagte er im SWR-Interview. Die Stadt Heilbronn solle ihr Augenmerk verstärkt auf soziale Randgruppen in der der Stadt lenken. Stattdessen engagiere man sich vor allem für den KI-Standort, so Stroh.

Unser Eindruck ist, dass im Moment die Aktivitäten zum Ausbau der Stadt zu einem Zentrum für Künstliche Intelligenz alles andere überdecken.

Thema soll vor den Kommunalwahlen in die Köpfe

Vor der Kommunalwahl wolle der Sozialverband VdK auf soziale Themen aufmerksam machen. Bei einer Veranstaltung in der Heilbronner Nikolaikirche haben am Dienstag Vertreter mehrerer Sozialverbände, darunter auch von der Heilbronner Aufbaugilde, mehr Unterstützung für Menschen in Not gefordert.

Vor der Kommunalwahl wollen wir auch die Politiker und Politikerinnen darauf aufmerksam machen, dass es eben auch die soziale Stadt geben muss.

Vieles mache die Stadt zwar richtig, meinte Stroh, auch beim Thema Integration. Doch gehe es zum Beispiel um Bildung für eingewanderte Kinder, gebe es noch Nachholbedarf. Vor allem auch der teure und teilweise sehr knappe Wohnraum im Stadt- und Landkreis Heilbronn werde als zentrales Problem für ärmere Bevölkerungsschichten genannt. Diese Gruppe sei vor besonders betroffen. Deshalb müsse auch die Politik handeln, hieß es weiter.