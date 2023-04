experimenta Heilbronn zeigt Uraufführung von KI-Theaterstück

Im Science Dome der experimenta in Heilbronn feiert das Theaterstück "Die Veredelung der Herzen" am Freitagabend seine Uraufführung. Es geht um Selbstoptimierung mithilfe von KI.

Im Science Dome der experimenta in Heilbronn feiert das Theaterstück "Die Veredelung der Herzen" von Autor Mario Wurmitzer am Freitagabend seine Uraufführung. In dem Stück wird gezeigt, was passieren könnte, wenn wir uns von einer Künstlichen Intelligenz (KI) perfektionieren lassen würden. Inszeniert wird das Theaterstück von Regisseurin Grit Lukas und ihrem Team.

SWR-Reporterin Laura Cloppenburg hat vorab eine Probe besucht und die Idee hinter dem Theaterstück zusammengefasst:

Thema des Stücks sehr aktuell

Autor Mario Wurmitzer aus Wien erklärt die Aktualität der Thematik und will zum Nachdenken anregen. Künstliche Intelligenz sei in Pharmakreisen schon längst ein Thema. Den Gedanken mit KI in die menschliche Psyche vorzudringen, bezeichnet der Autor als "nicht unspannend". Doch müssten auch die ethischen Aspekte mitgedacht werden. Sein Stück soll Raum dafür bieten.

"Über diese Möglichkeiten, da mittels Künstlicher Intelligenz in die menschliche Psyche vorzudringen, nachzudenken, das ist nicht unspannend, weil das passieren wird in Zukunft."

Selbstoptimierung durch Künstliche Intelligenz?

Technik prägt die Geschichte und das Bühnenbild und doch ist das Stück weniger Science Fiction als man denken könnte. Denn letztlich geht es um grundsätzliche Probleme, die wir auch jetzt schon aus dem Trend zur Selbstoptimierung kennen. Wird alles besser, nur weil man perfekt ist? Ist die KI die Lösung für unsere zwischenmenschlichen Bedürfnisse und Wünsche sowie das Zusammenleben der Menschen? Das Stück "Veredelung der Herzen" beschäftigt sich genau damit: Was wäre, wenn uns KI dabei helfen könnte, uns selbst zu optimieren?

Ein Mensch wird optimiert

Im Stück ist Anna unzufrieden mit ihrem Freund Christoph und sucht Hilfe im Institut "Wege zum Glück". Das Institut bietet mithilfe von KI "körperliche, seelische und geistige Erneuerung" an, was Annas Interesse weckt. Doch Christoph will eigentlich so bleiben wie er ist. Nach einiger Überzeugungsarbeit lässt er sich doch darauf ein. Der veredelte Christoph ist schon bald nicht wiederzuerkennen und auch die Beziehung zu Anna leidet.

Theaterstück gewinnt Dramenwettbewerb "Science and Theatre"

Das Theaterstück ist das Preisträgerstück des zweiten internationalen Dramenwettbewerbs "Science and Theatre", den die experimenta alle zwei Jahre zusammen mit dem Theater Heilbronn veranstaltet. Bei dem Wettbewerb sollen Autorinnen und Autoren gefördert werden, die sich mit den ethischen und moralischen Herausforderungen des wissenschaftlichen Fortschritts auseinandersetzen. Thema des diesjährigen Wettbewerbs war "Die Zukunft ist digital?!". "Die Veredelung der Herzen" ist noch bis zum 15. Juli 2023 im experimenta Science Dome in Heilbronn zu sehen.