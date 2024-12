Während viele ihre freien Tage genießen, arbeiten diese Menschen auch an den Feiertagen. Ein bisschen Feststimmung gibt's aber auch im Dienst.

Wenn Behörden, Unternehmen und Geschäfte in Heilbronn-Franken geschlossen sind, gibt es einige Notdienste, die keine Pause machen können - auch nicht an den Weihnachtsfeiertagen. So kommt beispielsweise bei Unfällen und Verbrechen zuverlässig die Polizei. Kranke werden von medizinischem Personal versorgt und die Feuerwehr rückt aus, wenn es irgendwo brennt oder jemand Hilfe braucht.

SLK-Pflegerin hilft seit Jahren an Weihnachten

So läuft zum Beispiel an den Heilbronner SLK-Kliniken der Betrieb normal weiter. Zwischendurch bringen aber Kolleginnen und Kollegen, die nicht arbeiten müssen, Aufmerksamkeiten auf den Stationen vorbei, sagt die Gesund- und Krankenpflegerin Linda Falzone. Sie arbeitet seit zehn Jahren freiwillig immer an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen. Dieser Dienst gebe ihr viel zurück, sagt sie. Zum Beispiel durch die Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten. "Auch, dass wir was bewirken können. Sei es, dass wir ihnen ermöglichen, zu Hause zu feiern, oder dass sie hier ein schönes Weihnachten haben."

Bestattungsunternehmer spenden Trost

Auch Uwe und Ülkü Knapp aus Heilbronn sind zuverlässig über Weihnachten da - und zwar für Hinterbliebene im Trauerfall. Einen Notdienst, wie beispielsweise Apotheken ihn haben, gibt es bei den Bestattungsunternehmen nicht, sagt Uwe Knapp: "Wenn ein Trauerfall eintritt, hat das Priorität, dann fahren wir sofort raus." Gerade an den Weihnachtsfeiertagen und in der Silvesternacht gebe es viele Einsätze, sagt er. Es sei vermutlich kein Klischee, dass Menschen, die dem Tode nahe sind, Heiligabend oder Silvester unbedingt noch erleben möchten und erst kurz danach sterben.

Uwe und Ülkü Knapp vom Bestattungsinstitut Knapp in Heilbronn sind auch an Feiertagen für ihre Kundinnen und Kunden da. SWR

Polizei: "Festessen wird oft kalt"

Im Polizeipräsidium Heilbronn sind über Weihnachten viele Schichten besetzt. "Natürlich weiß man nie, was kommt", sagt Sprecher Frank Belz, aber es gebe Schwerpunkte wie häusliche Gewalt. Besonders belastend sind schwere Verkehrsunfälle und wenn Tote gefunden werden. Dann wird versucht, gemeinsam zu essen, doch allzu oft komme ein Notruf dazwischen. Das kalt gewordene Essen wird dann später aufgewärmt.

Weihnachtsstimmung bei der Feuerwehr

In der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Heilbronn steht ein geschmückter Weihnachtsbaum. Seit die Menschen weniger echte Kerzen und mehr LED-Lichter nutzten, seien die Dienste der Feuerwehr über Weihnachten deutlich ruhiger geworden, sagt der stellvertretende Kommandant Frank Zimmermann. Die Mitarbeitenden schauen Fernsehen und in der Küche wird festlich gekocht. "Bei der Dienstplanung gucken wir danach, dass besonders familienorientierte Kollegen frei haben. Andere sind froh, wenn sie dem Weihnachtstrubel daheim mal für einen Tag entfliehen können", so Zimmermann.