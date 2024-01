Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch vor gefährlichem "Glatteis-Regen" in Baden-Württemberg. Schon am Montag passierten zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen.

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich weiterhin auf Schneefälle und glatte Straßen einstellen. Insbesondere für Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor gefährlicher Glatteisbildung im Land.

Demnach wird es in der Nacht zum Mittwoch sternenklar und damit sehr kalt. Am Morgen sollen dann Wolken aufziehen, aus denen gefrierender Regen fallen kann. "Vormittags könnte ganz Baden-Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein", sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert.

Bei andauerndem Glatteis-Regen könnten sich Eispanzer auf den Straßen bilden und den Verkehr beeinträchtigen. Im Norden könne gebietsweise auch Schnee fallen.

Die Wettervorhersage für Dienstag:

Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen

Insbesondere im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch in anderen Teilen des Landes haben am Montag Schneefälle auf gefrorenen Straßen zu vielen Unfällen geführt. So habe man alleine im Rhein-Neckar-Kreis seit 12 Uhr mittags mindestens 18 Glätteunfälle gezählt, teilte die Polizei mit.



Auf der A8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen kam es zu Behinderungen wegen Schneefall und überfrierender Nässe, es passierten laut Polizei mehrere Unfälle mit Blechschäden. Auf der B10 zwischen Ulm und Göppingen standen bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) am Nachmittag mehrere Lastwagen quer und blockierten die Straße. Bei Gschwend (Ostalbkreis) stießen auf glatter Straße zwei Lkw zusammen, einer der Fahrer wurde schwer verletzt.

Hier gibt es jederzeit Informationen zur Verkehrslage im SWR-Sendegebiet:

Es wird fünf bis acht Grad wärmer

Auch SWR-Wetterexperte Michael Kost sieht den Mittwoch als "chaotischen Wettertag. Es geht mit Schnee los und das geht dann in gefrierenden Regen über." Hinzu komme, dass es zwischen fünf und acht Grad wärmer werde. "Dieser Übergang von kalter zu warmer Luft ist das eigentliche Problem". Trifft der gefrierende Regen auf gefrorene Straßen, kann es zu gefährlichem Blitzeis kommen.

Wetterlage ändert sich Donnerstag schon wieder

Da sich die warme Luft mit dem Regen in Richtung Norden bewegt, kann das Glatteis in den Regionen Karlsruhe und Stuttgart laut DWD noch bis in die frühe Nacht zum Donnerstag ein Thema sein. Am Donnerstag kommt dann laut SWR-Wetterexperte Kost bereits die nächste Kaltfront nach Baden-Württemberg. "Dann geht der Regen wieder in Schnee über."

Einbruchgefahr auf Eisflächen steigt

Behörden und Feuerwehren warnen erneut davor, Eisflächen zu betreten. Insbesondere aufgrund der milder werdenden Temperaturen herrscht auf zugefrorenen Gewässern Einbruchgefahr.