Hochwassergefahr: Heidelberger Schlossbeleuchtung verschoben

Schon seit Freitagnachmittag ist klar, dass die Heidelberger Schlossbeleuchtung um eine Woche verschoben wird wegen des schlechten Wetters. Einige Kommunen rechnen mit Hochwasser.

Wie seit vielen Jahren sollte in Heidelberg der Sommer mit Schlossbeleuchtung und Feuerwerk eingeläutet werden. Wegen des Dauerregens wurde die Veranstaltung am Freitagnachmittag um eine Woche auf Samstag, den 8. Juni verschoben.

In Heidelberg hat der Regen für stehendes Wasser unter der Alten Brücke gesorgt. Die Feuerwehr hat die B37 wegen des steigenden Pegelstandes des Neckars gesperrt. SWR Philipp Behrens

Heidelberg und Eberbach bereitet sich auf Hochwasser vor

Wegen Hochwassergefahr ist am Samstag die B37 in Heidelberg im Bereich der Alten Brücke in beide Richtungen gesperrt worden, hier tritt der Neckar immer am schnellsten über die Ufer. Laut Stadt rechnet man damit, dass der Pegel noch bis Sonntagmittag ansteigen wird.

Auch in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist man vorbereitet, dass die Bundesstraße überflutet wird. Dort rechnet man mit einem Pegelstand bis zu 6,40 Meter.

Hochwasser in ganz Baden-Württemberg

In ganz Baden-Württemberg kämpfen Einsatzkräfte gegen drohende Überflutungen. In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse könnte es zu heftigen Überschwemmungen kommen.

Alle Entwicklungen in unserem Liveticker zum Hochwasser in BW:

Hochwasser in BW: ++ Jahrhunderthochwasser an mehreren Flüssen ++ Evakuierung im Landkreis Göppingen ++ Schifffahrt auf dem Rhein gesperrt ++ Gefängnis geräumt ++ Ochsenhausen teils überflutet ++