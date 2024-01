per Mail teilen

Am Mittwochmorgen kann es in der Neckar-Alb-Region auf den Straßen glatt werden. Die Straßenmeistereien sind alarmiert. Das DRK Tübingen greift auf Ehrenamtliche zurück.

Der Deutsche Wetterdienst Stuttgart warnt für Mittwoch vor einer hohen Glatteisgefahr in ganz Baden-Württemberg. Deshalb werden in allen Kreisen der Region Neckar-Alb bereits Vorkehrungen getroffen.

Wie die gesamte Region bereitet sich auch der Landkreis Tübingen auf die Gefahrenlage vor und bestreut die Straßen mit Feuchtsalz. Die Straßenmeisterei ist bereits ab Dienstagabend, 19 Uhr, mit 10 Fahrzeugen im Einsatz und dies solange, bis die Glatteisgefahr vorüber ist.

Auch DRK und Unfallklinik sind vorbereitet

Auch das Deutsche Rote Kreuz Tübingen und die Unfallklinik Tübingen stellen sich aufs Blitzeis ein: Die ehrenamtlichen Helfer des DRK sind alarmiert und stehen bei Bedarf als zusätzliche Kräfte zur Verfügung, so deren Kreisgeschäftsführer. Die Tübinger BG Unfallklinik könnte im Notfall auch mehr Patienten als üblich behandeln, so eine Sprecherin.

Calw, Reutlingen und Zollernalbkreis

In Calw und Reutlingen sind die Straßenmeistereien ab dem frühen Morgen im Einsatz. Im Zollernalbkreis wird das komplette Straßennetz bereits durch die Spätschicht der Straßenmeisterei bestreut, teilte eine Pressesprecherin des Landkreises mit: "Sobald der Regen einsetzt soll der Winterdienst starten, um das Salz auf der Straße zu erhalten und zu verhindern, dass der Niederschlag festfriert." Die Landkreise seien in erster Linie für die Straßen zuständig.

Um die Bestreuung von öffentlichen Flächen und Radwegen müssten sich innerorts die einzelnen Kommunen selbst kümmern.

Auch Sigmaringen und Tuttlingen sind vorbereitet

Auch im Kreis Sigmaringen sind die Straßenmeistereien auf Schneeglätte, Eisglätte und Glatteis vorbereitet. Aufgrund der besonderen Wetterlage sind die Einsatzleiter bereits ab Mitternacht im Dienst und die Fahrer in Rufbereitschaft, so ein Pressesprecher des Landkreises: "Wir sind mit 27 Fahrzeugen im Einsatz, bei anhaltend starkem Schneefall oder Eisregen auch rund um die Uhr."

Im Kreis Tuttlingen stehen 16 Fahrzeuge bereit, um die Fahrbahnen zu bestreuen. Oberste Priorität hätten die Hauptverkehrsstraßen, die Albaufstiege und die Strecken des Öffentlichen Nahverkehrs, teilte die zuständige Pressestelle mit.

Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg

DWD warnt vor Glatteisregen

Der Deutsche Wetterdienst Stuttgart schätzt die Gefahr am Mittwoch vor allem in den frühen Morgenstunden und am Vormittag besonders hoch ein.

Morgens gebe es den Prognosen zunächst Schneefall, der in der Folge zu Glatteisregen werde. Dieser Glatteisregen bei Minusgraden könne für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gefährlich werden. Ab dem Mittag werde die Gefahr durch die steigenden Temperaturen laut DWD in der Neckar-Alb-Region abnehmen.