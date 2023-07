Silas Schwab arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Silas Schwab ist multimedialer Reporter bei SWR Aktuell. Er will wissen was die Menschen hier beschäftigt und fragt gerne nach. Für das Studio Freiburg spricht er mit Landwirten die um ihre Zukunft kämpfen, schaut sich digitale Kunstwerke an und trifft Seniorenm, die eine WG gründen. Da kommt er her Er ist Hochschwarzwälder mit Leib und Seele aus dem kleinen Dorf Eisenbach. Nach dem Studium in Stuttgart, Stationen bei der Stuttgarter Zeitung und dem WDR in Köln ist er wieder zurück in seiner Heimat.