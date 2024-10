Beim SWR "Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau in Wangen sind am Samstag mehrere Wintersportler zu Gast gewesen. Sie sprachen über die Zukunft des Skisports.

Der "Talk im Grünen" stand ganz im Zeichen des Wintersports. Skiverbände und Skisportler diskutierten mit SWR-Moderator Wolfgang Wanner über die Geschichte und die aktuellen Entwicklungen des Skisports. Mit dabei war neben Vertretern des Schwäbischen Skiverbands und des Skiverbands Scharzwald as das 19-jährige Skicross-Talent Nico Offenwanger aus Amtzell im Kreis Ravensburg.

Skipionier Walter Strohmeier zusammen mit dem Präsidenten des Schwäbischen Skiverbandes Jochen Müller und dem Skiinternatsleiter aus Furtwangen Niclas Kullmann (von links nach rechts). SWR Maximilian Unger

Walter Strohmeier als Schwarzwaldbotschafter

Walter Strohmeier besitzt in Bernau (Kreis Waldshut) ein Skimuseum. Als Enkel des ersten Herstellers von Skiern in Mitteleuropa, hatte er schon früh Berührungspunkte mit dem Skisport. Im Talk sprach er über die Anfänge des Skisports. Er sieht besonders in der Ausrüstung große Entwicklungen. Weg von schicker Kleidung und schweren Holzskiern, hin zu moderner Funktionskleidung. 2026 wird der Bernauer das Rahmenprogramm der Winterolympiade 2026 in Cortina d’Ampezzo mitgestalten.

Zukunft des Skisports in Gefahr

Der Präsident des Schwäbischen Skiverbandes, Jochen Müller aus Isny im Allgäu, sieht die Entwicklung des Skisports in Deutschland durchaus kritisch. Dabei spielt auch der Klimawandel eine große Rolle. Vor allem die sinkende Schneegarantie machten es dem Nachwuchs schwer, trainieren zu können. Deswegen gebe es kaum noch Angebote wie Schulskiausfahrten. Lernen Kinder aber Schneesportarten gar nicht kennen, gebe es auch keinen Nachwuchs.

Es kommt ganz drauf an, wie wir die Botschaft des Wintersports nach außen tragen und es uns gelingt, Menschen von klein auf für den Skisport zu begeistern.

Wintersport soll attraktiver für den Nachwuchs werden

Gerade in Regionen wie dem Allgäu und dem Schwarzwald ist der Wintersport seit jeher beliebt. Theresia Schopper (Grüne), Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, sagte im Vorfeld des Talks, der alpine und der nordische Skisport seien tief mit diesen Regionen verwurzelt. Sie seien ein wichtiger Bestandteil für das Leben der Menschen hier. Der Geschäftsführer des Schwäbischen Skiverbandes, Peter Keller, möchte verstärkt wieder Kinder und Jugendliche für den Skisport begeistern. Dafür werden verstärkt Soziale Medien wie Instagram, TikTok und YouTube genutzt. Besonders wichtig sei es, den Kindern und Jugendlichen von heute das Naturerlebnis näher zu bringen. Skifahren solle den Nachwuchs weiterhin begeistern.

Nachwuchstalent Nico Offenwanger freut sich auf die Saison

Ebenfalls teilgenommen am Talk hat das junge Nachwuchstalent aus dem Skicross Nico Offenwanger. Der 19-Jährige geht dieses Jahr in seine zweite Saison im Juniorenweltcup und erzählte vom Sprung in den Profibereich. In seiner Debütsaison kam er im Frühjahr bereits auf den achten Platz bei der Juniorenweltmeisterschaft. Jetzt peilt er das Podium an. Ein Glück für ihn, dass er kürzlich in der Sportkompanie der Bundeswehr in Sonthofen aufgenommen wurde und jetzt professionell trainieren kann. Nach einer harten Vorbereitung im Sommer freut sich der DSV-Athlet endlich wieder auf der Piste stehen zu können. Langfristig träumt er von einer Teilnahme bei Olympia.

Skicross-Talent Nico Offenwanger blickt im Gespräch mit SWR-Moderator Wolfgang Wanner auf die Veränderungen der Skiausrüstung. SWR Maximilian Unger

