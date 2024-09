per Mail teilen

Wetterexperte Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd, ist am Donnerstag beim "Talk im Grünen" zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr auf dem Landesgartenschaugelände.

Er ist der Wetterexperte Oberschwabens und am Donnerstag beim "Talk im Grünen" des SWR Studios Friedrichshafen zu Gast: Roland Roth. Die Veranstaltung findet auf der Marktbühne auf dem Landesgartenschaugelände in Wangen im Allgäu statt.

Roland Roth ist Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, die ihre Zentrale in Bad Schussenried (Kreis Biberach) hat. Beim "Talk im Grünen" geht es aber auch um seine Faszination für den Donner, seine Liebe zu Oberschwaben und Eintracht Frankfurt sowie um seine späte Schauspielkarriere.

Frühes Interesse für Wetter und Klima

Im Alter von 13 Jahren richtete Roland Roth nach eigenen Angaben im Garten seiner Eltern in Bad Schussenried bereits eine Wetterstation ein. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren Leiter der Wetterwarte Süd. Sie umfasst die Regionen Oberschwaben und Schwaben, das baden-württembergische Allgäu, die Schwäbische Alb, den Linzgau, den Hegau sowie das Hinterland des Bodensees.

Die Wetterwarte Süd veröffentlicht Wettervorhersagen und erstellt monatlich und jährlich Wetterbilanzen für ihr Messgebiet.

Wetterexperte startet Radtour zum "Talk im Grünen"

Roland Roth ist dafür bekannt, dass er meistens mit dem Rad zu Terminen kommt. Auch am Donnerstag: Zusammen mit dem Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried bietet er auf dem Weg zum "Talk im Grünen" eine Wetter- und Klimaradtour an und informiert über den Klimawandel in der Region.

Treffpunkt ist das Bad Schussenrieder Rathaus um kurz vor 13 Uhr. Von dort geht es über verschiedene Stationen nach Wangen. Alle, die mitgeradelt sind, erhalten freien Eintritt zur Landesgartenschau.