Zweitwärmster August seit Messbeginn: Wetterwarte Süd zieht Sommer-Bilanz

Meteorologisch gesehen ist der Sommer Ende August schon zu Ende gegangen. Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried hat nun Bilanz gezogen.

Nach einem holprigen Start in den Sommer gab es im August passend zur Sommerferienzeit warme Temperaturen, die ans Mittelmeer erinnern. Das hatte auch Einfluss auf den Wasserstand des Bodensees. Insgesamt war es laut der Wetterwarte Süd, die ihre Zentrale in Bad Schussenried im Kreis Biberach hat, ein warmer und feuchter Sommer in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Zweitwärmster August seit Messbeginn der Wetterwarte Süd

Nach einem kühleren Start in den Sommer mit viel Regen und Gewittern folgten heißere Tage: Es sei der zweitwärmste August seit Messbeginn der Wetterwarte Süd vor 30 Jahren gewesen, hieß es. An mehr als 20 Tagen war es in der Wetterzentrale in Bad Schussenried mindestens 25 Grad warm, an rund der Hälfte davon hatte es sogar mindestens 30 Grad.

Das hat sich auch beim Wasserstand des Bodensees bemerkbar gemacht: Nachdem er im Juni zwischenzeitlich auf einem Stand von über fünf Metern war, ist er aktuell mit weniger als 3,50 Meter wieder unter den durchschnittlichen Mittelwert gesunken.

Insgesamt wurden zwischen Juni und Ende August in Bad Schussenried etwas weniger warme Sommertage als im Vorjahr gemessen - 2023 war in der Region Bodensee-Oberschwaben aber auch das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Hitzesommer sind in der Region keine Normalität

Manche Menschen hätten den Sommer dennoch als unbefriedigend empfunden, sagt der Leiter der Wetterwarte, Roland Roth.

Kann an vielem liegen, nur nicht am Wetter selbst. Denn die Zahlen belegen das Gegenteil.

Statistisch gesehen habe es in diesem Jahr viele warme Sommertage gegeben - mehr als üblich. Das liege am Klimawandel, so Roth.