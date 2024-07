per Mail teilen

Das SWR Studio Friedrichshafen ist diesen Donnerstag wieder mit dem "Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Gäste sind die Sterneköche Julian Karr und Jochen Fecht.

Das SWR Studio Friedrichshafen ist an diesem Donnerstag mit dem "Talk im Grünen" wieder auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu. Auf der Marktbühne empfängt Moderatorin Tina Löschner die Sterneköche Julian Karr aus Lindau und Jochen Fecht aus Pfullendorf.

Köche mit eindrucksvoller Berufserfahrung

"Kochkunst, Küche und Klischees - darum geht es beim Talk mit den beiden Sterneköchen", sagt Moderatorin Tina Löschner. Beide waren international tätig, haben in namhaften Restaurants gekocht.

Beide Spitzenköche haben sich selbständig gemacht

Julian Karr führt mittlerweile sein eigenes Restaurant in Lindau, das "KARRisma" - für das er erst im Frühjahr seinen ersten Guide-Michelin-Stern geholt hat.

Julian Karr aus Lindau. SWR

Jochen Fecht hat nach zehn Jahren sein Sterne-Restaurant San Martino in Konstanz in diesem Frühjahr geschlossen, um etwas Neues zu machen. Unter anderem baut er das Angebot seiner Kochschule in Stockach aus.

Sternekoch Jochen Fecht aus Konstanz. Er betreibt jetzt eine Kochschule. SWR

Die beiden Spitzenköche werden aber vielleicht auch ein paar Küchengeheimnisse ausplaudern: Ist der Ton dort wirklich so rau wie immer behauptet wird? Kann man Geschmack lernen? Und was essen die Sterneköche privat am liebsten?

Die Musik beim Talk kommt von "el Trio"

Der "Talk im Grünen" mit den beiden Sterneköchen Julian Karr und Jochen Fecht auf der Landesgartenschau beginnt um 17:30 Uhr auf der Marktbühne, direkt neben dem Kunsthandwerkermarkt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Jazzformation "el Trio", das sind drei junge Jazz-Musiker aus Wangen.