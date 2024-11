Beim "SWR-Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau in Wangen ist am Donnerstag Bettina Gräfin Bernadotte zu Gast gewesen. Sie ist die Chefin der Blumeninsel Mainau.

Am Donnerstag war Bettina Gräfin Bernadotte, die Chefin der Blumeninsel Mainau (Kreis Konstanz), beim "Talk im Grünen" auf der Landesgartenschau Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) zu Gast. Gemeinsam mit SWR-Moderatorin Tina Löschner sprach sie über Nachhaltigkeit, Engagement und das Aufwachsen auf der Insel Mainau

Starker Regen: Talk aus dem Grünen nach drinnen verlegt

Wegen des schlechten Wetters konnte das Gespräch nicht wie geplant im Grünen stattfinden, sondern wurde in die danebenliegende Gaststätte "Hofladen" verlegt. Das schadete der Veranstaltung keineswegs. Mehr als 60 Menschen waren da.

Etwas mehr als eine Stunde sprach die Chefin der Blumeninsel Mainau mit SWR-Moderatorin Tina Löschner. Dabei ging es zum Beispiel um die Zusammenarbeit der Mainau mit der Wangener Landesgartenschau. Man habe schon auf der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) Kontakt geknüpft, in dieser Branche kenne man sich ohnehin, so Bettina Gräfin Bernadotte. Daraus ist die sogenannte Mainau-Lounge entstanden, die in einem Gewächshaus in Wangen eingerichtet wurde. Viele verschiedene Pflanzen stehen dort als Leihgabe der Mainau, dazwischen Bänke und Liegestühle.

Klimawandel und Fachkräftemangel sind Herausforderungen für die Blumeninsel

Bettina Gräfin Bernadotte erzählte im Gespräch auch von Herausforderungen, vor der die Blumeninsel steht. Ein zentrales Problem sei der Klimawandel. Man versuche beispielsweise, den Garten so zu gestalten, dass er den Klimaveränderungen standhalten könne. "Wir optimieren unter anderem die Standorte der Pflanzen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir weniger düngen müssen, weniger Pflanzenschutz machen müssen." Außerdem setzte man auf der Mainau inzwischen auf Pfandsysteme in der Gastronomie, um möglichst nachhaltig zu sein.

Ein weiteres Problem sei außerdem der Fachkräftemangel, so die Unternehmerin. Es werden zunehmend schwieriger, Personal zu finden. In der Saison arbeiten auf der Blumeninsel knapp 400 Menschen. Man müsse sich aber aufgrund des demografischen Wandels darauf einstellen, in Zukunft mit weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszukommen.

Gesellschaftliches Engagement ist Mainau-Chefin wichtig

Neben ihrer Arbeit als Chefin der Insel Mainau ist Bettina Gräfin Bernadotte auch gesellschaftlich engagiert. So zum Beispiel bei den von ihr ins Leben gerufenen Minigärtnern, von denen sie auf der Bühne leidenschaftlich erzählte. Dort lernen Kinder die verschiedenen Aspekte des Gärtnerns kennen und probieren sich aus. Außerdem unterstützt sie als Vorsitzende der Mentorstiftung Deutschland Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Für ihren Einsatz für die Gesellschaft erhielt Bettina Gräfin Bernadotte viel Applaus.

Kindheit auf der Mainau und Verwandschaft zum schwedischen Königshaus

Neben den großen Fragen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit zeigte sich Bettina Gräfin Bernadotte aber auch offen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sie erzählte von ihrer Kindheit auf der Insel Mainau und davon, wie sie im Sommer Abends das Inselgelände erkundete: "Da lag immer ein ganz besonderer Duft in der Luft." Es habe einige Zeit gebraucht, bis sie als Kind verstanden habe, dass sie in besonderen, privilegierten Verhältnissen aufgewachsen sei. "Ich fand es sonst natürlich immer einfach doof, dass meine Freunde und die Schule so weit weg waren."

Was viele der Besucherinnen und Besucher aber am meisten interessierte, war das Verhältnis der Familie Bernadotte mit ihrer Verwandschaft im schwedischen Königshaus. Sie genieße jede Reise in das skandinavische Land, so Bettina Gräfin Bernadotte, die selbst sogar nur die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt. Man sei in regelmäßigem Kontakt und freue sich immer über ein Wiedersehen. Mit der schwedischen Kronprinzessin Victoria wolle sie aber nicht tauschen.

Talk mit ChrisTine Urspruch wird nachgeholt

Zum "Talk im Grünen" lädt das SWR Studio Friedrichshafen einmal im Monat auf die Landesgartenschau ein. Der erste Termin mit Tatort-Schauspielerin ChrisTine Urspruch, die in Wangen lebt, musste wegen starken Regens ausfallen. Das Gespräch wird am Samstag, den 21. September, bei hoffentlich besserem Wetter nachgeholt.

