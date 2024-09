Auf der Landesgartenschau in Wangen: "Talk im Grünen" mit ChrisTine Urspruch

Auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu hat das SWR Studio Friedrichshafen am Samstag zum "Talk im Grünen" eingeladen. Zu Gast war die Schauspielerin ChrisTine Urspruch.

Eigentlich sollte Schauspielerin ChrisTine Urspruch schon im Mai Gast beim "Talk im Grünen" des SWR Studios Friedrichshafen auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu sein. Wegen schlechten Wetters musste die Veranstaltung abgesagt werden. Am Samstagnachmittag nun hat ChrisTine Urspruch den Termin mit Moderator Wolfgang Wanner nachgeholt - bei schönstem Wetter.

Wangen im Allgäu ist ihre Wahlheimat

ChrisTine Urspruch wurde in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) geboren, mittlerweile lebt sie in Wangen im Allgäu. Schon als junge Studentin hat sie sich fürs Theater interessiert. Sie spielte unter anderem an Bühnen in Bonn und Basel.

Viele kennen sie vom "Tatort"

Bundesweit bekannt geworden ist Christine Urspruch mit ihren Kino- und Fernsehrollen. Vor allem als Gerichtsmedizinerin im ARD-Tatort aus Münster. Über diese Rolle wird sie beim "Talk im Grünen" plaudern.

ChrisTine Urspruch in ihrer Rolle als Gerichtsmedizinerin Silke Haller. WDR/Thomas Kost

Aber auch über ihr Leben abseits der Filmkamera wird die Schauspielerin sprechen. Sie engagiert sich beispielsweise bei den Festspielen in Wangen.

Talk und Musik

Sie freue sich auf den "Talk im Grünen" mit dem SWR Studio Friedrichshafen auf der Landesgartenschau, sagt Urspruch. Um 16 Uhr ist es am Samstag losgegangen - auf der Marktbühne direkt neben dem Kunsthandwerkermarkt. Die Band "VollgasBrass" hat für die musikalische Unterhaltung gesorgt.