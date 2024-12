Historisches Wahrzeichen zerstört: Brand in Badhütte in Rorschach

per Mail teilen

Die Badhütte von Rorschach galt als letztes Bauwerk ihrer Art am Schweizer Bodenseeufer und als Wahrzeichen der Stadt im Kanton St. Gallen. Nun wurde das Seebad Opfer von Flammen.

Die Rorschacher Badhütte ist in der Nacht auf Montag vollständig abgebrannt. Das teilte die Polizei mit. Das Seebad war eine Touristenattraktion im Schweizer Kanton St. Gallen und ein wichtiger Treffpunkt für die Einheimischen. Die Brandursache sei noch unklar.

Polizei: Badhütte durch Flammen komplett zerstört

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht, dass das historische Seebad aus Holz brenne. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Seerettung konnten die Flammen eindämmen.

Die 100 Jahre alte Badhütte - ein großer hölzerner Gebäudekomplex, der auf Betonpfeilern im Bodensee steht - wurde seit Herbst saniert. Er sollte ein neues Dach und einen frischen Anstrich bekommen. Zur Freibadsaison im kommenden Jahr sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Badhütte in Rorschach wurde vor 100 Jahren gebaut. IMAGO Zonar

Badhütte in Rorschach am Bodensee feierte dieses Jahr 100-Jähriges

Die Badhütte in Rorschach war das einzige erhaltene Kastenbad auf Stelzen am Schweizer Bodensee. Das Wahrzeichen feierte im Sommer seinen 100. Geburtstag. Über einen Steg gelangte man von der Uferpromenade ins Wasser. Bis in die 1960er-Jahre wurde nach Geschlechtern getrennt gebadet.

Rorschacher wollen ihr Strandbad wieder aufbauen

Nach dem Brand sitze der Schock bei den Rorschacherinnen und Rorschachern tief, sagt Stadtpräsident Robert Raths gegenüber dem SWR. Ein emotionales Wahrzeichen der Stadt sei nicht mehr da. Viele würden mit der Badhütte Erinnerungen und Gefühle verbinden.

Da haben viele Schwimmen gelernt in der Jugendzeit und jetzt im Alter waren sie immer noch dort. Und man traf sich dort, es war einfach schön.

Deswegen steht für ihn fest, dass die Badhütte wieder aufgebaut werden soll - so bald wie möglich. Erst einmal müsse aber der Schadensplatz freigegeben werden, dann könnten die Aufräumarbeiten beginnen. Raths hofft, dass Rorschach in etwa drei Jahren wieder eine Badhütte hat.