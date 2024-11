Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte eine Mülltonne in Brand gesteckt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Brand auf dem Gelände der Sechslindenschule in Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen gerufen worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.

An der Sechslindenschule in Pfullendorf ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensaanbau wurde dabei beschädigt. Reinert/swd-medien.de

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand die Gibelseite eines Mensaanbaus bereits in Flammen, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. An dem Anbau war eine Mülltonne abgestellt, die offensichtlich von Unbekannten angezündet wurde, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Von dort griff das Feuer auf das Gebäude über.