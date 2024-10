In der Überlinger Altstadt ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

In Überlingen im Bodenseekreis hat es am Samstag in der historischen Altstadt gebrannt. Das Feuer war am frühen Morgen in einer Garage ausgebrochen und drohte auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen. Mit einem massiven Löscheinsatz gelang es laut Feuerwehr, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar.

Freiwillige Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort

Einsatzort war die Überlinger Hafenstraße nahe der Überlinger Seepromenade, dort stehen die Häuser dicht an dicht. Ein Brand in der Altstadt mit ihrer historischen Bausubstanz und engen Bebauung kann schnell zur Katastrophe werden. Im April vergangenen Jahres wurden bei einem Feuer in der Überlinger Altstadt drei Gebäude schwer beschädigt.

Da am Samstagmorgen zunächst unklar war, welches Ausmaß das Feuer in der Hafenstraße hatte, rückte die Freiwilligen Feuerwehr Überlingen mit einem Großaufgebot aus. Zehn Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch Feuerwehren aus Uhldingen und Markdorf wurden vorsichtshalber alarmiert, kamen aber nicht zum Einsatz.

Sieben Menschen mussten Wohnungen verlassen

Als die Feuerwehr eintraf, stand die direkt an ein Wohnhaus angrenzende Garage bereits voll in Brand. Ein Teil der Garage wurde als Lackiererei einer Schreinerei genutzt. Während des Löscheinsatzes mussten sieben Menschen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Verletzt wurde aber niemand. Die Betroffenen konnten am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.