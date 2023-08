Nach Brand in Überlinger Altstadt: Jugendliche unter Verdacht

Bei einem Brand im April wurden drei historische Gebäude in der Überlinger Altstadt schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Jugendliche wegen Brandstiftung.

Die Polizei hat neue Erkenntnisse zu dem Brand in der Überlinger Altstadt (Bodenseekreis) vor gut vier Monaten. Sie ermittelt gegen zwei Jugendliche. Sie stehen im Verdacht der schweren Brandstiftung. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Ermittlungen dauern an

Die beiden Jugendlichen sollen sich kurz vor dem Ausbruch des Feuers unerlaubt im Dachstuhl des betroffenen Hauses aufgehalten haben. Umfangreiche Ermittlungen und ein Gutachten hätten den Verdacht erhärtet, so die Polizei. Es werde geprüft, ob sich weitere Personen in dem Dachstuhl aufhielten. Auch der genaue Ablauf der Brandentstehung werde weiterhin ermittelt.

Der SWR berichtete am Tag nach dem Brand:

Feuer beschädigt drei Gebäude schwer

Bei dem Feuer im April war der Dachstuhl eines historischen Wohn- und Geschäftshauses auf der Hofstatt, einem zentralen Platz in der Überlinger Altstadt, in Brand geraten. Drei Gebäude wurden schwer beschädigt. Eines davon muss wohl abgerissen werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl eines der Häuser bereits voll in Brand gestanden und sei kurz darauf eingestürzt, so die Polizei damals. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden in Millionenhöhe.