Frau zur Mitfahrt gezwungen

Gut drei Wochen nach der mutmaßlichen Entführung einer Frau in Leutkirch im Allgäu hat die Polizei zahlreiche Hinweise erhalten. Sie sucht mit einem Phantombild nach dem Täter.

Nach der Veröffentlichung des Phantombildes eines Mannes, der kurz nach Weihnachten in Leutkirch (Kreis Ravensburg) eine Frau entführt haben soll, sind bei der Polizei etwa 50 Hinweise eingegangen. Das erklärte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Die Hinweise würden von der Ermittlungsgruppe nun ausgewertet. Eine heiße Spur sei allerdings nicht dabei.

Polizei untersucht auch andere Spuren der Entführung

Die Polizisten sind auch nach wie vor dabei, Spuren von den Tatorten auszuwerten, die Ergebnisse liegen dem Sprecher zufolge noch nicht vor. Die mutmaßliche Entführung hatte sich am Samstag nach Weihnachten auf einem Supermarktparkplatz in Leutkirch abgespielt.

Der unbekannte Mann soll die Frau mit einem Messer bedroht und zur Mitfahrt in ihrem eigenen Auto gezwungen haben. Sie habe einige Zeit später in einem günstigen Moment fliehen können. Das Auto fand eine Polizeistreife Stunden später an einer Autobahnausfahrt der A96 bei Leutkirch.