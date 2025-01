Mutmaßliche Entführung in Leutkirch: Polizei fahndet mit Phantombild

per Mail teilen

Im Fall einer Frau, die in Leutkirch kurz nach Weihnachten in ihrem eigenen Auto entführt worden sein soll, steht die Polizei weiter vor einem Rätsel. Sie sucht jetzt mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der Ende Dezember eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) bedroht und zunächst samt ihrem eigenen Auto verschleppt haben soll. Nun wird mithilfe eines Phantombilds nach dem Verdächtigen gefahndet. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei einen sexuellen Übergriff als Motiv aus.

Opfer gelang die Flucht

Der Frau, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ende 20 ist, gelang beim Bad Wurzacher Ortsteil Arnach leicht verletzt die Flucht. Ihr Fahrzeug wurde in der Nacht auf Sonntag an der A96 an der Abfahrt Leutkirch-Süd verlassen aufgefunden.

Polizei sucht Zeugen

Personen, denen der Unbekannte im Bereich der Bahnhofsarkaden aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei in Friedrichshafen zu melden. Der Mann mittleren Alters soll bei der Tat schwarze Oberbekleidung mit einer Kapuze sowie eine Strickmütze getragen und einen blauen Rucksack dabeigehabt haben.

Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Pressestelle Polizeipräsidium Ravensburg

Auch Personen, die nähere Angaben zur Abstellzeit des Autos an der Autobahnabfahrt (A96) Leutkirch-Süd machen können oder Beobachtung rund um das Fahrzeug gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei in Friedrichshafen melden. Die A96 war kurzzeitig gesperrt worden. Auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Polizeihunde waren im Einsatz.