25-Jähriger in Ludwigshafen entführt und Lösegeld gefordert

Mehrere Männer sollen einen jungen Mann in Ludwigshafen Anfang November entführt und für seine Freigabe Lösegeld verlangt haben. Ein Verdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, war der junge Mann an einem Sonntagabend am 3. November in Ludwigshafen Oggersheim zu Fuß unterwegs, als mehrere Männer ihn plötzlich angegriffen und in ein Auto gezerrt haben.

Kurz darauf bekam die Lebensgefährtin des Mannes einen Anruf. Die Täter forderten 10.000 Euro Lösegeld im Austausch für ihren Partner. Die Übergabe sollte am nächsten Morgen stattfinden.

Mysteriös: Zur Übergabe von Lösegeld kam es nicht

Es kam aber gar nicht dazu, erklärte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus Frankenthal auf SWR-Anfrage. Denn vorher rief der Entführte bei seiner Partnerin an und sagte ihr, dass er freigelassen worden sei. Die Polizei suchte danach intensiv nach den mutmaßlichen Entführern. Am vergangenen Mittwoch, dem 20. November, gelang es den Ermittlern dann, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Mutmaßlicher Entführer und Erpresser in U-Haft

Der 24-Jährige kommt aus Stuttgart, so die Ermittlungsbehörden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs.

Über mögliche Hintergründe wollte Ströber aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Die Suche nach den Komplizen des Tatverdächtigen laufe weiter.