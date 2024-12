Ein junger Mann soll mit seinem Komplizen in Münsingen einen Bekannten entführt und beraubt haben. Jetzt sitzen die beiden Verdächtigen aus dem Alb-Donau-Kreis im Gefängnis.

Zwei junge Männer aus dem Alb-Donau-Kreis, die am vergangenen Samstag in Münsingen (Kreis Reutlingen) einen 19-jährigen Bekannten entführt haben sollen, sind jetzt in Untersuchungshaft. Nachdem einer der beiden - ein 23-Jähriger - bereits Mittwochmorgen bei einem SEK-Einsatz im Alb-Donau-Kreis festgenommen und in U-Haft genommen worden war, hat sich der zweite, ein 20-jähriger Mann, am Mittwochabend der Polizei gestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Er habe sich auf dem Polizeirevier Reutlingen gezeigt. Dort sei er dann festgenommen worden, hieß es. Am Donnerstag wurde auch gegen ihn ein Haftbefehl vollstreckt. Beide Tatverdächtigen sollen am vergangenen Samstag ihr Opfer mit Gewalt zum Abheben von Bargeld gezwungen haben.

Das Opfer geschlagen und gefesselt

Sie sollen den Bekannten in ein Auto gelockt und anschließend zu einem abgelegenen Parkplatz gefahren haben. Laut Polizei wurde der Bekannte bedroht, geschlagen und gefesselt. Das Opfer selbst sagte aus, die beiden seien dann mit ihm zu einer Bankfiliale gefahren, wo der Entführte Geld für die Täter abheben musste.

Bei dem SEK-Einsatz im Alb-Donau-Kreis wurde die gemeinsame Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht. Der 20-Jährige wurde nicht angetroffen und befand sich bis Mittwochabend auf der Flucht, ehe er sich stellte.

Mutmaßliche Täter und Opfer kannten sich

Indizien deuten darauf hin, dass sich die Täter und das Opfer bereits vorher gekannt haben, so die Polizei. Es hatte zuvor wohl eine Auseinandersetzung gegeben. Weitere Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen erpresserischen Menschenraubs.