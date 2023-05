BW-Newsticker am Morgen: Zugausfälle, Haupt- und Realschulprüfungen starten

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

8:06 Uhr Nach dem Wasen ist vor dem Wasen Gestern ist das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zuende gegangen, traditionell mit einem Feuerwerk. Auch am letzten Festwochenende schlenderten vor allem viele Familien und Fußballfans über den Wasen. Fast anderthalb Millionen Menschen haben laut den Veranstaltern in den vergangenen Wochen das Fest besucht. Neben den Wochenenden kamen vor allem die drei Familientage an. Aktionen wie Stelzenlaufen, Glitzertattoos und Maskottchen-Treffen sind wohl besonders gut angenommen worden. Video herunterladen (48,3 MB | MP4)

7:47 Uhr Blumen, Herzchen, Dankeschön - Brauchen wir eigentlich noch den Muttertag? Ich habe als Kind oft für den Muttertag Gutscheine gebastelt. Da standen dann solche Dinge drauf wie: 2 x Abwaschen oder 3 x Müll runterbringen. Ob ich das dann auch gemacht habe, ist mir leider entfallen. Manche rufen an oder machen richtige Geschenke, huldigen ihrer Mama in allen Netzwerken, so auch gestern. Andere halten das Konzept für veraltet und gar nicht mutterfreundlich. Wie sieht's bei Euch aus? Schreibt mir gerne an: newsticker-bw@SWR.de.

6:51 Uhr Nach Cyberattacke: Kreis Ludwigsburg wieder online Wer Ende letzter Woche im Kreis Ludwigsburg sein Auto anmelden wollte, hatte Pech. Jetzt sind die Kfz-Zulassung und die Führerscheinstelle wieder in Betrieb. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Wegen einer mutmaßlichen Attacke von Hackern waren die Systeme am Mittwoch aus Sicherheitsgründen abgeschaltet worden und der Betrieb stark eingeschränkt. Seit gestern sind nun auch das Jobcenter, Teile des Jugendamts und die Kreiskasse wieder online. Alle Rechner seien über das Wochenende von IT-Spezialisten überprüft worden. Wegen der polizeilichen Ermittlungen könnten aber noch keine Details bekanntgegeben werden, hieß es.

6:34 Uhr Wetter in BW: Schauer, Gewitter und wenig Sonne Die Jacke solltet ihr lieber mal nicht wegpacken: Der Wonnemonat Mai präsentiert sich bisher ziemlich verregnet in Baden-Württemberg und das bleibt auch so zum Wochenstart. Vor allem ab dem Nachmittag sind fast überall Schauer und auch Gewitter vorhergesagt. Die Temperaturen erreichen heute 16 bis 21 Grad. Doch eine Kaltfront ist schon auf dem Weg zu uns. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,8 MB | MP4)

6:23 Uhr Haupt- und Realschulprüfungen beginnen Wochenlang haben sie gebüffelt - diese Woche müssen die Schülerinnen und Schüler an den Haupt-, Werkreal- und Realschulen in Baden-Württemberg ihr Wissen unter Beweis stellen. Die schriftlichen Prüfungen beginnen nämlich heute im Fach Deutsch. Am Mittwoch ist Englisch dran, nächste Woche folgen dann noch Mathe am Dienstag und das Wahlpflichtfach am Freitag. Im Juli müssen die Schülerinnen und Schüler dann noch in die mündliche Prüfung. Darüber berichtete heute unter anderem SWR4 BW am Morgen ab 6 Uhr.

6:01 Uhr Kein großer Bahnstreik - trotzdem Einschränkungen in BW Tja, den großen Warnstreik heute bei der Bahn zieht die Gewerkschaft EVG zwar nicht durch, bei der Württembergischen Eisenbahn (WEG) aber schon. Weil außerdem unter anderem in Schwäbisch-Hall die Busfahrerinnen und -fahrer der privaten Unternehmen streiken, werden heute viele Bahnen und Busse in Baden-Württemberg zu spät oder gar nicht kommen. Jeder dritte Fernzug fällt nach Angaben der Deutschen Bahn aus. Man müsse nach der Streikabsage am Samstag kurzfristig 50.000 Zugfahrten samt Schicht- und Einsatzplänen wieder neu planen. Auch im Regionalverkehr müssen sich Reisende deshalb auf Einschränkungen einstellen. Geduld brauchen Pendlerinnen und Pendler am Montag vor allem in Stuttgart. Baden-Württemberg Jeder dritte Fernzug fährt nicht Bahnstreik abgesagt - dennoch Zugausfälle in BW Obwohl die Gewerkschaft EVG den ursprünglich geplanten Warnstreik abgesagt hat, fallen am Sonntag und Montag Züge aus. Vor allem im Raum Stuttgart brauchen Pendler Geduld. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg