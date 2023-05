Seit zehn Jahren ein Erfolgsmodell - Musikwelt Toccarion in Baden-Baden

Im Toccarion in Baden-Baden können Kinder Musik hautnah erleben. Rund 80.000 Besucher haben die Musikwelt in den letzten zehn Jahren entdeckt.

Mit Trichtern und Gummischläuchen bewaffnet machen sich die Kinder im Toccarion in Baden-Baden ans Werk. Aus den Einzelteilen soll ein selbstgebasteltes Blasinstrument entstehen. Mit Hilfe von Profis schrauben die Kinder ihr eigenes "Schlauchfagott" zusammen. Wer fertig ist, versucht mit rotem Kopf und wildem Gepuste einen Ton herauszubekommen. Nicht bei allen Kindern klappt das gleich, aber wem es gelingt, der reißt überrascht und stolz die Augen auf.

Mit Gummischläuchen und Trichtern basteln Kinder im Toccarion eigene Instrumente. SWR

Toccarion will Musik erlebbar machen

Die Bastelstation im Toccarion ist nur eines von vielen Beispielen, wie Kindern in der Musikerlebniswelt die Musik näher gebracht werden soll. Es gehe darum, Musik zu erleben, zu berühren und zu begreifen, so Stefan Kiener, Leiter des Toccarions. Das steckt auch schon im Namen, der eine Zusammensetzung aus den Begriffen "toccata" (ein frei gespieltes Musikstück) und "toccare" (italienisch für berühren, anfassen, begreifen) ist.

"Ich fand´s witzig, so zu erfahren wie das ist. Meine eigenen Stimme hört sich dann immer so komisch an, das ist wie bei Whatsapp die Sprachnachrichten, da hört sich´s auch komisch an."

Das Angebot für die Kinder reicht dabei von einer großen Piano-Matte, auf der die Kinder herumspringen können um Töne zu erzeugen, bis hin zu riesigen Versionen unterschiedlicher Instrumente. Fast alle denkbaren Instrumente stehen vor Ort zum ausprobieren bereit. Und sogar die eigene Stimme kann dank Mikrofon und Stimmverzerrer neu entdeckt werden.

Heimat des Toccarions wurde teuer saniert

Finanziert und gegründet wurde das Toccarion von Sigmund Kiener und seiner gleichnamigen Stiftung. Er hatte vor zehn Jahren viel Geld in die Hand genommen und den damals heruntergekommenen und unter Denkmalschutz stehenden alten Fürstenbahnhof in Baden-Baden für rund fünf Millionen Euro saniert. Seitdem gibt es dort das Toccarion, der Betrieb kostet die Stiftung jährlich rund 500.000 Euro.

Hier ist das Toccarion zuhause: Der alte Fürstenbahnhof in Baden-Baden. SWR

Musik soll auch sozialschwache Kinder erreichen

Mit der Finanzierung soll vor allem sichergestellt werden, dass auch Kinder aus finanziell schwachen Familien Musik erleben können. Für sie ist der Eintritt häufig frei, zudem wurden die Eintrittspreise in den letzten zehn Jahren nie erhöht. Musik mache Kinder kommunikativer, fantasievoller und selbstbewusster, so Gründer Sigmund Kiener. Das wolle man niemandem vorenthalten.

"Da werden viele Fähigkeiten gefördert durch das Musizieren. Kinder die musizieren sind hilfsbereit."

Die Leitung des Toccarion und der Sigmund-Kiener-Stuftung hat Vater Sigmund mittlerweile an seinen Sohn Stefan übergeben. Der führt das Herzensprojekt weiter und könne sogar expandieren. Es gebe viele Anfragen, auch an anderen Standorten ein Toccarion zu eröffnen. Auch die Elbphilharmonie in Hamburg hätte schon angeklopft. Man wolle sich aber auch in Zukunft ganz auf die Heimat in Baden-Baden konzentrieren, so Stefan Kiener.