Neues Haftgebäude für JVA Hinzistobel in Ravensburg

Das Ravensburger Gefängnis Hinzistobel bekommt durch einen Neubau und eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes mehr Haftplätze. Diese wurden am Montag offiziell eingeweiht.

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hinzistobel in Ravensburg sind am Montag ein neues Gefängnisgebäude sowie eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes eingeweiht worden. Sie bieten weitere Plätze für Häftlinge.

120 Häftlinge haben Platz in neuem Haftgebäude

Bei der offiziellen Übergabe hielten der baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) und Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) Ansprachen. In dem neuen Gebäude in sogenannter Modulbauweise sollen 120 Häftlinge Platz haben. Baugleiche Module bekommen auch die Haftanstalten in Schwäbisch Hall und Heimsheim.

Der Gefängnisneubau in Ravensburg von innen. SWR Dirk Polzin

Außerdem wird ein bestehendes Gebäude der JVA Hinzistobel derzeit um weitere Stockwerke erweitert. Ein Teil ist bereits fertig, der andere soll in einem Jahr bezogen werden. Durch die Aufstockung des Gebäudes aus den 1980er Jahren entstehen 93 weitere Haftplätze. Zudem wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert.

Kostensteigerung beim Erweiterungsbau

Der Modulneubau kostet laut dem Projektleiter etwa 20 Millionen Euro, der Ausbau des bestehenden Gebäudes mehr als 13 Millionen. Er wurde etwa vier Millionen Euro teurer als geplant. Grund seien gestiegene Marktpreise und Wasserschäden. Zudem fielen zwei beteiligte Baufirmen aus, weil sie Insolvenz angemeldet hätten, so der Projektleiter weiter.