Der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg wird fortgesetzt. Dem ranghöchsten Polizeibeamten im Land wird sexueller Missbrauch vorgeworfen.

6:01 Uhr Wahl in der Türkei: Rund Hälfte der Türken in BW hat gewählt Bis Dienstag konnten die wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Baden-Württemberg ihre Stimmen abgeben - rund die Hälfte hat das laut Statistischem Landesamt auch getan. Nach vorläufigen Angaben der türkischen Wahlbehörde haben in den Generalkonsulaten Stuttgart und Karlsruhe rund 124.000 Menschen abgestimmt. Insgesamt leben 246.185 in Baden-Württemberg. "Auffallend ist, dass zunehmend junge Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen", hieß es seitens des Stuttgarter Generalkonsulats. An diesem Sonntagabend soll das Ergebnis der Abstimmung feststehen.

6:00 Uhr Nach Schüssen auf Mercedes-Werksgelände: Motiv weiter unklar Am Donnerstagmorgen sind bei Schüssen auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zwei 44-jährige Männer getötet worden. Der Tatverdächtige, ein 53-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen der Tat will die Polizei auch heute weiter ermitteln. Noch ist das Motiv der Tat unklar. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie die Waffe auf das Werksgelände kommen konnte. Der mutmaßliche Täter und seine Opfer waren alle Mitarbeiter in der Logistikfirma Rhenus, die als externer Dienstleister auf dem Werksgelände tätig ist. Im Video haben wir die Ereignisse des gestrigen Tages zusammengefasst: Video herunterladen (75,2 MB | MP4)