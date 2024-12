Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

6:53 Uhr Kinderschutzbund fordert kostenloses Mittagessen für Schulkinder Arme Familien können es sich oftmals nicht leisten, für das Mittagessen ihrer Schulkinder zu bezahlen. Das muss sich ändern, fordert der Kinderschutzbund. "So würde die Gesellschaft sicherstellen, dass jedes Schulkind mittags eine gesunde Mahlzeit bekommt", sagte die Präsidentin des Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). Andere Mittel dürften dann aber nicht gestrichen werden, betonte sie gleichzeitig.

6:48 Uhr Viel los auf der Schwarzwaldhochstraße An der Schwarzwaldhochstraße hat es gestern bei bestem Winterwetter großen Andrang gegeben. Die Polizei spricht sogar von einem Verkehrschaos. Schon am Vormittag habe es, wie es ein Sprecher ausdrückte, einen "Wahnsinnsandrang" zwischen Unterstmatt und dem Skilift Seibelseckle im Nordschwarzwald gegeben. Vor allem die Parkplätze rund um den Mummelsee waren schnell ausgelastet. Erst am späten Nachmittag habe sich die Situation wieder etwas entspannt. Für die nächsten Tage rechnet die Polizei weiterhin mit viel Verkehr an der Schwarzwaldhochstraße. Sendung am Fr. , 27.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

6:30 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Nach Nebelauflösung meist sonnig Schauen wir, wie das Wetter im Land heute wird: Die meisten Nebelfelder vom Morgen lösen sich durch die Sonne auf. Nur in Oberschwaben und vor allem am Oberrhein bleibt es den ganzen Tag trüb. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 Grad bei Nebel am Kaiserstuhl und bis zu 7 Grad auf der Schwäbischen Alb. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Wetter in Baden-Württemberg: Meist sonnig, selten nebelig Sendung am Do. , 26.12.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:22 Uhr Strenge Kontrollen bei Silvesterparty auf Stuttgarter Schlossplatz Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg läuft die Debatte über die Sicherheit bei Großveranstaltungen weiter. Bei der Silvesterparty auf dem Stuttgarter Schlossplatz setzt man auf ein strenges Sicherheitskonzept - allerdings stünde dies schon länger fest. Das Gelände im Herzen der Landeshauptstadt ist laut einer Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft "in.Stuttgart" umzäunt, an den Eingängen werde man abgetastet und es gebe Taschenkontrollen. Neu ist allerdings, dass die zulässige Taschengröße von DIN-A3 auf DIN-A4 verkleinert wurde. Rund um das Gelände gebe es Streifen, außerdem leuchte man dunkle Ecken intensiver aus. Nach den Vorfällen in Magdeburg seien aber alle Kräfte zusätzlich sensibilisiert. Sendung am Fr. , 27.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten - Nachrichten

6:15 Uhr Fünf Verletzte nach Unfall in Crailsheim Die Polizei meldet einen schweren Glätte-Unfall in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). In der Nacht war dort ein Auto ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen - fünf Menschen wurden dabei verletzt, eine 19-Jährige darunter schwer. Das Auto blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen, wie es weiter hieß. Die 19-jährige Mitfahrerin wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die vier anderen Fahrzeuginsassen, darunter ein 15-Jähriger, wurden leicht verletzt. Crailsheim Schnelle Rettung dank eCall-System Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Crailsheim und Boxberg Bei Unfällen in der Region sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In Crailsheim überschlug sich ein Auto mit fünf Insassen, in Boxberg stürzte ein Fahrer einen Abhang hinunter. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4 Sendung am Fr. , 27.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Nachrichten

6:07 Uhr Wirtschaft in BW schrumpft laut Ministerin auch 2025 Die Zeit zwischen den Jahren ist ja traditionell die Zeit der Rück- und Ausblicke. Ökonomisch gesehen scheint die Prognose nicht so hoffnungsvoll zu sein, wie es aus der Politik nun verlautbart wird. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) rechnet 2025 erneut mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg. "Dem Land stehen magere Zeiten bevor", sagte Hoffmeister-Kraut. Nach jetzigem Stand prognostiziere ihr Ministerium einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent. Das wäre dann das dritte Rezessionsjahr in Folge. 2024 werde Baden-Württemberg wohl ein Minus von zwei Prozent verzeichnen, sagte Hoffmeister-Kraut. Damit stünde Baden-Württemberg im Vergleich zur Bundesrepublik insgesamt erneut schlechter da. So rechnete die Bundesregierung zuletzt mit einem Wachstum von 1,1 Prozent im kommenden Jahr. Baden-Württemberg "Wirtschaftsstandort aktuell nicht mehr konkurrenzfähig" Wirtschaft in Baden-Württemberg schrumpft laut Ministerin auch 2025 Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin rechnet auch nächstes Jahr mit einem Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt. Sie zeichnet ein düsteres Bild und fordert "Wirtschaft first".

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Friedrichshafen soll es heute weitere Informationen dazu geben, wie es 2025 beim Autozulieferer ZF weitergeht. Anfang Dezember hatte das Unternehmen für 1.500 Mitarbeitende im Nutzfahrzeugbereich Kurzarbeit am Standort Friedrichshafen eingeführt. Die Kurzarbeit sollte mindestens bis ins erste Quartal 2025 gehen. Bis 2028 will ZF in Deutschland bis zu 14.000 Arbeitsplätze abbauen. Der neue Stuttgarter Mietspiegel wurde bereits vom Gemeinderat beschlossen und gilt demnach ab 1. Januar 2025. Der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer Haus & Grund Stuttgart hat jedoch Zweifel an der Methodik des neuen Stuttgarter Mietspiegels 2025/26. Der vom Statistischen Amt ermittelte Anstieg des Mietspiegelniveaus fällt laut Haus & Grund deutlich zu niedrig aus. Heute stellen die Veranstalter das Sicherheitskonzept zur Silvesterparty auf dem Stuttgarter Schlossplatz vor. Unter anderem wird das Verbot zum Mitführen von Waffen und Messern für den Silvestertag zeitlich vorgezogen und gilt bereits ab 18 Uhr, teilt die Verwaltung mit. Verboten sind Waffen und Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern im Cityring und im Stadtgarten. Auch Feuerwerk und das Mitbringen von Pyrotechnik ist in der Innenstadt untersagt. Gefeiert wird ins neue Jahr auf dem Schlossplatz mit Lasershow und Live-Musik.