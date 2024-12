Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

6:54 Uhr Anschlag in Magdeburg: Leonberger Experte kritisiert Sicherheitskonzept Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wächst die Kritik am Sicherheitskonzept. Der Leonberger Sachverständige für Zufahrtsschutz Christian Schneider sagte dem MDR, das Magdeburger Konzept habe nicht den allgemein anerkannten Regelungen entsprochen. Alle möglichen Zufahrten zum Weihnachtsmarkt hätten so geschützt sein müssen, dass es unmöglich gewesen wäre, hereinzufahren: Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass in Magdeburg eigentlich ein Polizeifahrzeug quer in einer Zufahrt stehen sollte, um die Straße zu blockieren. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen. Sendung am Mo. , 23.12.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:46 Uhr Adventskranz brennt - 84-Jährige in Karlsruhe schwer verletzt Beim Brand eines Adventskranzes ist gestern eine Frau in Karlsruhe schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die 84-Jährige schwere Verletzungen, als sie versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sendung am Mo. , 23.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:39 Uhr Heidenheim verliert gegen VfL Bochum Der 1. FC Heidenheim steckt eineinhalb Jahre nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und dem Durchmarsch in den Europapokal im Abstiegskampf. Gestern verlor die Mannschaft beim Tabellenletzten VfL Bochum mit 0:2 (0:2). FCH-Kapitän Patrick Mainka fand nach dem Spiel deutliche Worte: "Wir sprechen halt viel, machen aber nichts." Nun solle jeder nach der siebten Liga-Pleite in Serie "die Schnauze halten und machen". Der FCH steht in der Tabelle nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Nach den frühen Toren der Bochumer war auch kein Aufbäumen zu erkennen. "Momentan schenken wir es einfach so weg", schimpfte Mainka. Bochum Fußball | Bundesliga Heidenheim verliert Kellerduell beim VfL Bochum Der Bundesligist gerät im Abstiegskampf immer mehr unter Druck.

6:32 Uhr Wettervorhersage für Baden-Württemberg Kurz vor Heiligabend bleibt es eher ungemütlich: Heute entwickeln sich aus dichten Wolken einige Schauer mit Schnee oder Graupel, in Tieflagen regnet es. Wer noch los muss, um die letzten Geschenke zu besorgen, sollte aufpassen: Es kann glatt werden auf den Straßen. Dazu weht mäßiger und böiger West- bis Nordwestwind, auf den Schwarzwaldhöhen sind Sturmböen zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 0 Grad im Allgäu und bis 7 Grad am Kaiserstuhl. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,3 MB | MP4)

6:19 Uhr 82-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand im Odenwald Nach einem Wohnungsbrand im Odenwald haben die Einsatzkräfte einen 82-jährigen Mann tot aufgefunden. In Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) war gestern Morgen ein Einfamilienhaus in Brand geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Flammen griffen auf ein angebautes Wohnhaus über. Die 77-jährige Bewohnerin befand sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus, doch der 82-jährige Mann wurde tot aus dem Gebäude geborgen. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

6:13 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Solarforschungszentrum ISC in Konstanz erhält eine Millionenförderung vom baden-württembergischen Umweltministerium. Am Mittag informiert das Zentrum über seine Forschungsaufträge und die Fördersumme. Das ISC wurde 2005 als gemeinnütziger Verein von Physikern an der Universität Konstanz gegründet. Es erforscht vor allem Photovoltaik. Im Totschlagsprozess gegen einen 28-jährigen Mann am Landgericht Heilbronn wird am Vormittag das Urteil erwartet. Der Mann soll Ende Januar seinen zehn Monate alten Sohn in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Schwäbisch Hall erschlagen haben. Die Anklage geht als Motiv von einer Überforderung des Mannes aus. Heute beginnen an den Schulen in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien. Sie gehen bis zum 4. Januar 2025.

6:08 Uhr Wirtschaftsflaute belastet Gastgewerbe Die schwächelnde Konjunktur wirkt sich vermehrt auf das Geschäft der Gastronomen in Baden-Württemberg aus, so die Einschätzung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). "Wir spüren die wirtschaftliche Lage zunehmend", sagte Dehoga-Landeschef Fritz Engelhardt der Deutschen Presse-Agentur. In Baden-Württemberg hänge die Branche sehr von der Autoindustrie ab. "Und gerade diese Betriebe haben große Sparprogramme aufgerufen. Erste Kollegen melden bereits, dass zum Beispiel Tagungen storniert werden." Zudem bestellten viele Gäste etwas günstiger oder ließen Vorspeise und Kaffee weg. Dennoch äußerte sich Engelhardt für 2025 vorsichtig optimistisch.

6:03 Uhr Einzelhandel setzt Hoffnungen auf letzte Stunden vor Bescherung Morgen ist Heiligabend - und bis dahin sollen die Menschen nach den Erwartungen der Einzelhändler im Land noch kräftig einkaufen. Die Händlerinnen und Händler setzten für das Weihnachtsgeschäft auf die verbleibenden eineinhalb Tage bis Heiligabend, so der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW). Denn die Läden in den Innenstädten waren am vergangenen Samstag weniger voll als erwartet. Als Grund verwies die HBW-Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann auf den Anschlag in Magdeburg und die "daraus resultierende Verunsicherung". Der 23. und 24. Dezember gelten traditionell als die umsatzstärksten für den stationären Einzelhandel. Baden-Württemberg Gemischte Stimmung bei Händlern Weihnachtsgeschäft in BW: Einzelhändler hoffen auf Endspurt zu Heiligabend Der Einzelhandel in Baden-Württemberg setzt Hoffnungen auf die letzten Stunden vor der Bescherung. Am Samstag waren die Geschäfte insgesamt weniger voll als erwartet.