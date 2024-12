Seit 35 Jahren begeistern "Die Fantastischen Vier" Stuttgart, Deutschland und die Welt. Jetzt gibt es als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk ein Live-Konzert, einen Podcast und eine Doku.

Sie sind mit verantwortlich dafür, dass deutscher HipHop - und speziell HipHop aus Stuttgart - in den 1990er-Jahren populär wurde: "Die Fantastischen Vier". Mit "Die Da" wurden "die Fantas" quasi über Nacht zu Stars und sind seither eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Am Sonntagabend geben Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon ein großes Konzert in ihrer Mutterstadt - der SWR überträgt es live .

Live-Übertragung in Mediathek und Audiothek

Los geht es am Sonntag ab 20:30 Uhr. Das Konzert wird aus der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle live in der ARD Mediathek sowie der ARD Audiothek übertragen.

Über "Die da" und mehr: Sechsteilige Podcast-Serie von SWR3

Darüber hinaus gibt es noch andere Angebote des SWR. Nach 35 Jahren Band-Bestehen mit Höhen und Tiefen hat SWR3 einen Podcast über die "Fanta 4" produziert. Unter dem Titel "Fanta Vier Forever, Baby!?!" ist er seit Ende November bereits in der ARD Audiothek zu hören - und überall, wo es Podcasts gibt.

Die Kollegen Nils Dampz und Felix Leibelt hosten den sechsteiligen Podcast. Es gibt Einblicke in die aktuelle "Long Player On Tour" der "Fantastischen Vier", außerdem erzählt Michi Beck, dass im Hit "Die da" viel Wahres steckt, was die selbsternannte "Kreuzfahrtband" selbst erlebt hat.

Noch mehr Einblicke: Doku zeigt die "Fanta Vier" hautnah

Um die aktuelle Tour der "Fantas" geht es auch in einer Dokumentation, die ebenfalls den Titel "Fanta Vier Forever, Baby!?!" trägt. Wie sind die HipHop-Legenden jenseits des Rampenlichts? Emotionen, Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Bands gibt es hier in der ARD Mediathek .

Und das sagt Michi Beck selbst zum neuen Album und der Tour: