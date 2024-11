Sechsteiliger Podcast über vier Pioniere des Deutschen Hip-Hop / Ab 29. November 2024 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Mit „Die Da“ wurden Die Fantastischen Vier quasi über Nacht zu Popstars und sind seither eine feste Größe in der deutschen Musiklandschaft. Der Musik-Doku-Podcast „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ erzählt die Geschichte der Band von ihren Anfängen bis heute und geht der Frage nach, warum sie seit 35 Jahren zusammen und immer noch erfolgreich ist – trotz zahlreicher Krisen und Herausforderungen. Der sechsteilige Podcast startet am 29. November 2024 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Die erste Goldene Schallplatte mit der Geschichte einer Beziehungskiste

Die Podcast-Serie gibt exklusive Einblicke in die aktuelle „Long Player On Tour“ der Fantastischen Vier und verrät, wie es zum Song „Die Da“ kam. Im Podcast erzählt Michi Beck, dass die Barszene aus dem Song so zwar nicht stattgefunden hat, „aber dass die gleiche Frau gedatet wurde, ist passiert. Daraus ist ‚Die Da!?!' entstanden“, so Beck. Der Track verschaffte der Band den kommerziellen Durchbruch und gilt heute als Meilenstein des deutschen Hip-Hop.

Den Fantas so nah wie selten zuvor

Die Hosts Nils Dampz und Felix Leibelt sind den Fantas über viele Jahre so nah gekommen wie kaum jemand. Sie begleiten die Band schon seit Jahrzehnten, haben sie oft zum Interview getroffen und haben viele Stunden mit ihnen gesprochen. Herausgekommen ist „Fanta Vier Forever, Baby!?!“, ein Musik-Doku-Podcast, der nicht in Nostalgie verfällt, sondern das Scheinwerferlicht auf das Hier und Jetzt der Band richtet – gespickt mit einmaligen Schlüssellochmomenten, die die Fans sonst nie zu hören bekommen hätten.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: kommunikation@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.