Limbach: Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem schweren Brand in einem Einfamilienhaus in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der Bewohner am Sonntag in den Flammen ums Leben gekommen. Einsatzkräfte entdeckten seine Leiche in den Wohnräumen.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr hatten am Sonntag stundenlang gegen die Flammen in einem Einfamilienhaus in Limbach angekämpft. Das Feuer war kurz nach 10 Uhr gemeldet worden und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Die Flammen seien nun gelöscht, sagte Kreisbrandmeister Jörg Kischenlohr im Gespräch mit dem SWR. Bis zum Abend müssten aber noch weitere Glutnester unschädlich gemacht werden. Bei dem Feuer hatte sich extrem starker Rauch entwickelt. SWR Für Hausbewohner kommt jede Hilfe zu spät Der Hausbewohner, ein älterer Mann, konnte am Nachmittag nur tot aus dem Flammen geborgen werden. Die Einsatzkräfte entdeckten den leblosen Körper in den Wohnräumen des Hauses. Seine Frau blieb unverletzt. Die Seniorin hatte am Morgen einen Gottesdienst in der Kirche besucht. Die Gemeinde Limbach kümmert sich nun um die weitere Betreuung der Frau. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr komplett ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.