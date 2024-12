Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:51 Uhr Geschenke in Gefahr? Weihnachtsstreik bei Amazon angekündigt Das klingt erstmal nach keiner guten Nachricht für die, die ihre Weihnachtseinkäufe auf den letzten Drücker erledigen: Beim Versandhändler Amazon wird wohl in den kommenden Tagen vor Weihnachten gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di plant bundesweite Aktionen. Gestern gab es bereits die erste im nordrhein-westfälischen Werne, ab heute sollen laut ver.di andere Standorte folgen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass Amazon den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Ihr könnt aber laut Amazon beruhigt sein: Der Versandhändler schätzt, dass die Arbeitsniederlegungen für Kundinnen und Kunden nicht spürbar werden. Die Weihnachtsgeschenke sollten also trotzdem noch rechtzeitig kommen. Sendung am Do. , 19.12.2024 20:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:39 Uhr So wird das Wetter heute in BW Schauen wir kurz auf die Wettervorhersage. Heute wird es leider ziemlich ungemütlich. In den Morgenstunden bilden sich mancherorts einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer, gerade in höheren Lagen. Hier kann es auch glatt werden. Am Nachmittag wird es trockener, gelegentlich scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen Null Grad auf der Zwiefalter Alb und 6 Grad in der Ortenau. Es weht böiger und kalter Westwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 19.12.2024 18:45 Uhr, SWR4

6:32 Uhr Im Oktober tot aufgefundene Jugendliche wurde wohl stranguliert Die Jugendliche, die im Elsass über ein Jahr lang vermisst war und im Oktober getötet aufgefunden wurde, ist nach Angaben der Ermittler wahrscheinlich stranguliert worden. Da die Tote über ein Jahr in einem Wasserlauf gelegen habe, habe bei der Obduktion keine förmliche Todesursache mehr ermittelt werden können, so die Staatsanwaltschaft. An Kinn und Kiefer festgestellte Spuren deuteten aber darauf hin, dass die Jugendliche namens Lina mit einer gefundenen Stofftasche erdrosselt wurde. Der Kriminalfall hatte die französisch-deutsche Grenzregion lange in Atem gehalten. Die Fahnder gehen davon aus, dass Lina von einem Mann getötet wurde, dem sie am Tag ihres Verschwindens zufällig begegnete und der sich inzwischen das Leben genommen hat.

6:23 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist für Schüler und Schülerinnen in Baden-Württemberg der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Solltet ihr euch heute auf den Weg in den Urlaub oder zum Familienbesuch machen, müsst ihr geduldig sein - laut Prognosen des ADAC soll es heute am meisten Stau geben. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) fällt heute ein Urteil zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft zum Bau einer Anlage nach Insolvenz des Bauträgers verpflichtet werden kann. Heute Abend findet in der MHP Arena in Stuttgart das Weihnachtskonzert des VfB Stuttgart statt. Mit dabei sind unter anderem Schlager-Queen Andrea Berg, Patricia Kelly, Gregor Meyle und Vincent Gross. Ein Highlight des Abends: Der ehemalige VfB-Spieler Guido Buchwald trägt die traditionelle Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vor. Das Weihnachtskonzert wird ab 18:30 Uhr live im SWR übertragen.

6:15 Uhr Heidenheim verpasst direkten Einzug ins Achtelfinale Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem Remis zumindest aus dem Negativstrudel befreit, den direkten Achtelfinal-Einzug im Europapokal aber verpasst. Mit dem 1:1 gegen den FC St. Gallen gelang dem Team von Trainer Frank Schmidt zwar ein versöhnlicher Abschluss der Ligaphase in der Conference League. Für den direkten Sprung unter die Top Acht reichte es nicht mehr. Nach zuvor sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie war das Unentschieden immerhin Balsam für die Seele vor dem immens wichtigen Duell in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag hofft der 16. in der Tabelle beim Tabellenletzten VfL Bochum auf wichtige Punkte. Heidenheim Fußball | Conference League Wieder kein Sieg: Heidenheim spielt unentschieden in der Conference League Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Conference League konnte der 1. FC Heidenheim gegen St. Gallen trotz Führung nicht gewinnen. Die Playoffs haben sie dennoch erreicht. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Do. , 19.12.2024 23:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten