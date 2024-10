Vermisste Jugendliche aus dem Elsass tot aufgefunden

per Mail teilen

Vor einem Jahr war die 15-jährige Lina auf dem Weg nach Straßburg verschwunden. Die Polizei hat nun die Leiche der Jugendlichen gefunden. Der mutmaßliche Täter ist tot.

Die vor einem Jahr im Elsass verschwundene 15-jährige Lina ist tot. Die Polizei hat ihre Leiche in einem Waldgebiet in Zentralfrankreich gefunden.

SWR-Reporter Leon Löffler zum Fund der Leiche:

Der Fundort der Leiche ist hunderte Kilometer vom Elsass entfernt

Der Fundort der Leiche ist hunderte Kilometer entfernt von dem Ort im Elsass, wo die Jugendliche vor rund einem Jahr verschwunden war. An einem Wasserlauf in der Nähe von Nevers in Zentralfrankreich hat die Polizei die Leiche der 15-jährigen nun gefunden.

43-jähriger Tatverdächtiger nahm sich in Besancon das Leben

Nachdem die Polizei im Sommer den Wagen eines 43-jährigen Tatverdächtigen sicherstellte, nahm sich dieser in seinem Wohnort in Besancon das Leben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden im Wagen des Mannes Linas DNA unter anderem an einem Seil im Kofferraum gefunden, ebenso ihre Handyhülle, Kopfhörer und Schminksachen.