Zehn Monate nach dem Verschwinden einer 15-jährigen Jugendlichen im Elsass hat die Polizei eine neue Suchaktion gestartet. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, ist kleiner geworden.

Ende vergangener Woche war bekanntgeworden, dass die Polizei in einem gestohlenen Wagen DNA-Spuren des vermissten Mädchens Lina aus dem Elsass gefunden hat. Laut der Straßburger Staatsanwaltschaft haben Gendarmen daraufhin am Morgen eine neue Suche in den Vogesen gestartet. Bisher gibt es aber keine Spur von dem Mädchen. Die 15-Jährige war im September vergangenen Jahres im Bruche-Tal in den Vogesen verschwunden - auf dem Fußweg von ihrem Zuhause im Ort Plaine zum nächsten Bahnhof in Saint-Blaise-la-Roche.

Fahrzeugführer soll sich das Leben genommen haben

Zum Zeitpunkt des Verschwindens der 15-Jährigen soll der gestohlene Wagen ganz in der Nähe gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Straßburg hat dazu am Dienstagnachmittag mitgeteilt, die Analysen der Geo-Positionsdaten des gestohlenen Fahrzeugs, in dem Linas genetisches Profil gefunden worden war, hätten das Interesse der Ermittler auf bestimmte Gebiete in der Region gelenkt. Mit starken Kräften werde dort gesucht. Auch Hunde seien im Einsatz. Bislang blieb die Suche ohne Erfolg.

Im vergangenen September war die damals 15-jährige Lina im Elsass verschwunden. Bisher sind alle Suchaktionen erfolglos geblieben. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ermittler gehen von einem Verbrechen aus

Sichergestellt hatten Fahnder den gestohlenen Wagen vor einiger Zeit im Süden Frankreichs. Der Mann, der ihn mutmaßlich gefahren hatte, soll sich nach der Sicherstellung des Autos das Leben genommen haben. Das hat die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Fahnder berichtet. Laut dem Sender BFMTV hat er sich Anfang Juli in Besançon erhängt.

Die Ermittler hatten ihn laut BFMTV zunächst nur im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Wagens vernommen. Laut "Le Parisien" gehen sie nun davon aus, dass die vermisste Lina Opfer eines Verbrechens wurde.

Zeugen gaben Hinweise auf mehrere Autos

Aufgrund von Zeugenaussagen hatten die Ermittler im Zuge der Fahndung nach unterschiedlichen Autotypen gesucht. Dann geriet der kürzlich entdeckte Wagen in den Fokus.

Die damals 15-Jährige Lina war am 23. September vergangenen Jahres auf dem drei Kilometer langen Fußweg von ihrem Wohnhaus zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden. Von dort aus hatte sie nach Straßburg zu einem Treffen mit ihrem Freund fahren wollen. Die Fahnder aber ermittelten, dass sie den Zug gar nicht bestieg.